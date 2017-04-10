Воспитанники Лухтоновской школы-интерната представят Владимир в Сочи

За лучшую игру в младшей возрастной группе путевку в финал получили ребята из Лухтоновской школы-интерната. Финальные соревнования по традиции пройдут в мае в Сочи.

Футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» проводится МегаФоном и благотворительным фондом «Футбол – детям» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза с 2005 года. В марте 2017 года соревнования отмечены ежегодной национальной премии «Событие года».

В младшей возрастной группе (2004-2005 года рождения) за призовое место боролись участники из Владимира, Орла и Тулы. Команды отлично подготовились к полуфиналу. Каждый игрок выкладывался по полной. Юные футболисты из Лухтоновской школы-интерната с первого матча показали блестящую игру. Так, победой 2:1 закончился матч с командой Кимовской школы-интерната, со счетом 5:0 владимирцы обыграли ребят из Некрасовской школы-интерната города Орла.

Напряженной выдалась игра между старшими командами (2002-2003 года рождения) Нарышкинской и Кимовской школ-интернатов, которая завершилась вничью. В серии пенальти ребята из Тулы вырвали победу, обыграв команду-противника со счетом 4:3.

Призовые места в младшей возрастной группе распределилась следующим образом:

I место – команда «Исток», Лухтоновская специальная (коррекционная) школа-интернат (Владимирский регион)

II место – Кимовская школа-интернат (Тульский регион)

III место – команда «Некрасовцы», Некрасовская школа-интернат (Орловский регион).

Победителями в старшей возрастной группе стали:

I место – Кимовская школа-интернат (Тульская область)

II место – команда «Орлы», Нарышкинская школа-интернат (Орловская область).

Поздравить ребят с победой пришли почетные гости турнира — защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов и тренер футбольного клуба Вячеслав Чанов. Они пожелали юным футболистам удачи в финале турнира, подарили командам-победителям фирменные подарки с автографами и поделились собственными секретами футбольного мастерства.

«Я хотел бы пожелать всем участникам чемпионата внимательно слушать своих наставников и не пропускать тренировки. Каждая игра закаляет характер и помогает приблизиться к цели. Если вы будете прилагать максимум усилий и выкладываться на 100%, то рано или поздно вы будете вознаграждены за старание и упорство», – пожелал ребятам защитник ПФК «Арсенал» Александр Денисов.

Финал соревнований состоится с 24 по 28 мая в Сочи, где соберутся юные спортсмены со всей страны. Победители получат возможность побывать в Лондоне, посетить футбольный клуб Arsenal, принять участие в предматчевой тренировке команды, встретиться с главным тренером Арсеном Венгером и звездами английского футбола.