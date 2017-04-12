По темпам строительства церковь обогнала детский сад

Строительство храма в честь святого равноапостольного князя Владимира на месте бывших «Блинчиков» подходит к куполам. Уже отчетливо просматриваются арочные окна, входная группа, пристройки по бокам.

Строительство перешло в активную фазу всего пару месяцев назад, а уже такой результат – здание выросло от фундамента до кровли. Его возводят не на бюджетные деньги, не на пожертвования горожан и не на средства епархии. Все расходы взяла на себя одна владимирская строительная компания.

По всему видно, что храм хотят открыть уже в нынешнем году. Вполне возможно, ко Дню города. В инвестиционном проекте пешеходной зоны предусмотрены ещё три смотровые площадки позади храма, но, вероятно, их обустройство – более далёкая перспектива. В этом году мэрия планирует сконцентрировать усилия на развитии «пешеходки» на Девической.

Кстати, памятник самому князю, вопреки пессимистичным прогнозам многих горожан, тоже поставили оперативно – в один год. И, опять-таки, на внебюджетные средства и ко Дню города.

Но вот что любопытно. Тот же застройщик, который возводит храм, строит ещё жилой квартал в Пиганово. Первый камень в основание будущего храма заложили в 2015 году, а капсулу, символизирующую начало пигановского квартала – годом ранее. Строительная компания намеревалась помимо десятков трёхэтажных домов выстроить в Пиганово детский сад и начальную школу. Ничего этого нет и в помине. Есть только проектные картинки – можете полюбоваться, тут всё очень красиво.

Та же строительная компания запустила жилой комплекс в микрорайоне 8ЮЗ. В двух высотках отведены помещения для взрослой и детской поликлиники. Жители Ленинского района ждут медучреждения много лет. Пока – тщетно.

Помнится, строители обещали открыть поликлиники за свой счет ещё пару лет назад. Но помещения по-прежнему пустуют, кроме строительной отделки там ничего нового не появилось.

Это, впрочем, типичные примеры для всего Владимира. В городе трудно вспомнить примеры, когда за счёт частников открылись бы детские сады – отдельно стоящие или расположенные на первых этажах новостроек.

А вот храм в центре города – будет. И обязательно поставят вокруг него лавочки, обустроят цветники, подключат стилизованное наружное освещение. И по центральным улицам поставят указатели, отправляющие туристов и VIP-гостей прямиком к новому и очень важному объекту, которым, конечно же, так гордятся владимирцы!