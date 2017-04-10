Во Владимире собрали 430 тонн мусора

На уборку областного центра вышли почти 17 тысяч горожан

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В минувшую субботу во Владимире прошел первый в этом году субботник. Участие в нем приняли коллективы предприятий, организаций и управляющих компаний, а также неравнодушные владимирцы.

По предварительным данным городского управления ЖКХ, общественно-полезным трудом было увлечено почти 17 тысяч владимирцев. На свалки вывезли более 430 тонн прошлогодней листвы, веток и мусора. В уборке задействовали 149 единиц техники.

Напомним, что следующий общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству города пройдет 22 апреля.

Фото сайта vladimir-city.ru

 

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