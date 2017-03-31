В Гусь-Хрустальном проверили все злачные места

В ходе работы полицейские проверили 27 неблагополучных семей, выявили 13 фактов неисполнения родителями или другими законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержания и воспитанию детей.

Под пристальное внимание стражей порядка попали владельцы оружия, их насчитали аж 39. Проверили и 62 гражданина, находящихся под административным надзором.

Проверки прошли также в общежитиях, магазинах, барах, развлекательных учреждениях, в местах производства и реализации спиртосодержащей продукции. Сообщается о пяти выявленных фактах продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

Всего по результатам проведённых мероприятий выявлено и пресечено 37 административных правонарушений за появление и распитие в общественных местах алкогольных напитков. 99 нарушений ПДД – «улов» сотрудников ДПС.

В пресс-службе регионального управления УМВД отмечают, что подобные рейды продолжатся и в дальнейшим.

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