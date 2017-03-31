Добросельскую и Мира выставили на торги

В каждом лоте – по два объекта. Приводить в порядок дорожное полотно будут отдельными участками, которые после обследования специалистов управления ЖКХ признаны наиболее аварийными.

После зимы «посыпалось» большинство городских дорог. Часть их удалось подлатать литой зимней смесью. Так называемый ямочный ремонт продолжат и весной, но уже летней, более дешевой асфальтовой смесью.

Масштабный же ремонт дорожного полотна намечен на май. Так, 2,7 млн рублей потратят на ремонт улиц Менделеева и Михайловская, ещё 3,5 млн рублей – на Добросельскую и Мира, а на улицу Белякова и проспект Ленина выделяется 8,1 млн рублей.

Асфальтоукладчик дойдёт и до тротуаров. Их будут ремонтировать по Рабочему спуску, улицам Вокзальной и Карла Маркса.

Основательный ремонт ждет Судогодское шоссе, на его благоустройство потратят свыше 5 млн рублей. Перепадёт средств и на продолжение этой дороги – 2,6 млн рублей запланированы на ремонт Ерофеевского спуска.

Снова, как и в прошлом году, дают денег на работы в Загородном: ремонт автодороги «Коммунар – Заклязьменский – Бухолово» обойдётся в 2,7 млн рублей.

Всего же в этом году в городе планируют отремонтировать около 70 тысяч квадратных метров дорожного полотна на сумму 53 млн рублей.