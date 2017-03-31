«Торпедо» начнёт новый сезон в понедельник

В Подмосковье подопечные Александра Акимова отправятся в воскресенье. На следующий день на стадионе «Салют» они встретятся с футбольным клубом «Долгопрудный»,- сообщает официальный сайт чёрно-белых.

Наш соперник после 16 туров чемпионата с 32 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы. Владимирское «Торпедо» с 17 очками расположилось на 9-м месте.

Подробнее о первом сопернике владимирцев можно узнать в ролике, подготовленном ФК “Долгопрудный”

Фото: http://fscdp.ru/wp-content/uploads/2014/08/IMG_7610-600×360.jpg