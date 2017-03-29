Поголовье свиней в регионе-33 упало на 40%

На 1 марта нынешнего года по сравнению с той же датой 2016-го число «хрюкающих» сократилось во Владимирской области на 93,6 тысяч или на 40,9%. Это данные Владимирстата.

– Сказалась сложная эпидемиологическая ситуация в хозяйствах. То вспышка африканской чумы, то ящура. Большое количество скота было ликвидировано, – пояснил «Призыву» заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации области Константин Демидов.

Кроме того, Константин Борисович подтвердил, что объемы падают и из-за сложной экономической ситуации в свиноводческих комплексах региона. Предприятия вынуждены сокращать объемы производства, из-за чего работники отправляются в вынужденные отпуска или переводятся на неполную рабочую неделю.

За тот же период во Владимирской области сократилось не только количество «пятачков», но и поголовье крупного рогатого скота. По сведениям Владимирстата, в сельхозпредприятиях, фермерских и подсобных хозяйствах области сейчас насчитывается 56,9 тысяч коров, что на 3,4% меньше прошлогодних показателей.

Отсюда и снижение производства мяса – этот показатель с учётом данных всех хозяйств региона сократился на 13,7%. Для информации, в январе-феврале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, наоборот, наблюдался рост производства мяса.

Зато, как заявил Константин Демидов, растут показатели по молоку. Так, в сельхозорганизациях области производство молока выросло на 2,4%. Там только за два месяца текущего года надои выросли на 5,3%.

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