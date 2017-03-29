Спорт воспитывает силу воли и характер

Развитие детского спорта и приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни – одно из важнейших направлений работы парламентария. По инициативе Григория Аникеева во Владимире и Кольчугино открыты и успешно работают спортивные центры, где в различных секциях бесплатно занимаются более полутора тысяч ребят. На базе общественной организации «Милосердие и порядок» ежегодно проходят спортивные турниры, на которые съезжаются ребята со всех уголков нашей страны. Межрегиональный турнир по тхэквондо состоялся во Владимире уже в шестой раз. В этом году он собрал более 160 спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет из Владимира, Костромы, Иваново и Ярославля.

– Развитие детского массового спорта – это воспитание здорового поколения. Именно поэтому важно создавать условия, чтобы как можно больше детей могли заниматься физкультурой, чтобы здоровый образ жизни становился нормой для них, – отмечает депутат Госдумы Григорий Аникеев. – Спортивные турниры на призы общественной организации «Милосердие и порядок» уже стали доброй традицией. Такие соревнования – это еще одна замечательная возможность для юных спортсменов показать, чему они научились, и поставить перед собой высокие цели на будущее. Уверен, благодаря нашей общей работе, педагогическому мастерству тренеров, огромной поддержке родителей наши дети добьются в жизни многого и в будущем станут достойной сменой тем, кто сейчас защищает честь страны на спортивной арене.

Соревновательный опыт – основа для будущих побед

В спортивном центре «Милосердие и порядок» на Юбилейной, 76, в секции тхэквондо занимаются более 50 ребят. Юниоры являются постоянными участниками и победителями всероссийских состязаний, младшие пока только готовятся к серьезным чемпионатам.

– Для многих ребят этот турнир – одна из первых ступеней в спортивной карьере, – отметил Евгений Зикунов, тренер спортивного центра «Милосердие и порядок», президент Федерации тхэквондо во Владимирской области. – Юным спортсменам необходимо получить соревновательный опыт – это всегда очень важно и интересно. Сегодня мы стали свидетелями захватывающих боев, искренних эмоций. Для ребят это большое событие.

Поединки проходили в разных весовых категориях на трех площадках, оборудованных электронными системами судейства. Подобные используются на чемпионатах России по тхэквондо и международных соревнованиях.

– Электронная система позволяет наиболее объективно оценивать участников и исключить ошибки в судействе, -говорит судья первой категории Алексей Фир-стов. – Приятно, что соревнования проходят на таком высоком уровне, год от года растет география участников и их количество. Это очень радует.

Идти вперед и не сдаваться

Накал эмоций не только на татами, но и в зоне болельщиков. Юных чемпионов поддерживают родители и друзья.

Степан Голубев из Костромы занимается тхэквондо с пяти лет. Благодаря спорту он научился принимать решения, стал более собранным, настойчивым, целеустремленным и дисциплинированным, в том числе и в учебе.

– Для нашей семьи этот турнир – очень ответственное мероприятие, – рассказала Анна Голубева, мама Степана. – Спорт не только формирует характер ребенка, но и очень сближает нас, учит поддерживать друг друга в разных ситуациях, помогать. Я очень волнуюсь, как будто вместе с сыном выхожу на поединок, и очень радуюсь его спортивным достижениям.

У каждого спортсмена есть свой секрет победы. Большую роль здесь играет техника ведения боя, считает 13-летний Илья Дьянов, воспитанник владимирского спортивного центра «Милосердие и порядок» на Юбилейной, 76. Мальчик занимается тхэквондо уже четвертый год, в его копилке -золотые медали различных межрегиональных турниров.

– Я наблюдаю за другими спортсменами, черпаю что-то для себя, потом использую это в своих спаррингах, – делится своими секретами Илья. – Самое главное – понять, как работает соперник, и подстроиться под него. Бывают моменты, когда кажется, что уже проиграл, но сдаваться нельзя до последнего, нужно идти вперед и только вперед. Эти соревнования – еще одна возможность показать, на что ты способен, доказать себе, что ты можешь. Когда выигрываешь, появляется уверенность в собственных силах. Конечно, медали и кубки – это не самое главное. Я занимаюсь для себя, для здоровья, чтобы вырасти сильным, уметь постоять за себя и своих близких.

Имена сильнейших спортсменов были определены в личном зачете. Все победители получили кубки, медали и грамоты.

– Турнир получился очень зрелищным, живым и эмоциональным, – поделился впечатлением Евгений Зикунов. – Важно, что дети занимаются спортом, проводят досуг с пользой, что у них есть здоровое, хорошее увлечение. Ведь наша о сновная тренерская задача – воспитать не чемпионов, а человека. Тхэквондо учит выносливости, а это качество, безусловно, поможет ребятам во взрослой жизни. И мы очень благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за его вклад в развитие массового детского спорта, возможность ежегодно проводить этот турнир, заниматься с детьми в бесплатном спортивном центре «Милосердие и порядок».

Поздравляем наших победителей:

Егор Дворников (весовая категория 33 кг);

Денис Чернышов (весовая категория 35 кг);

Илья Дьянов (весовая категория 49 кг);

София Утолина (весовая категория 28 кг);

Злата Семениченко (весовая категория 36 кг);

Максим Коротких (весовая категория 34 кг).