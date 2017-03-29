Во Владимире бывшая судья осуждена за взятки

Бывшая судья Октябрьского районного суда города Владимира Анна Хохлова признана виновной по двум эпизодам получения взятки в крупном размере, в обещании посредничества во взяточничестве, в вынесении заведомо неправосудного решения и в уничтожении официальных документов.

Этим же приговором за пособничество и обещание посредничества в даче взятки осуждена бывший адвокат адвокатской конторы № 1 Владимирской областной коллегии адвокатов № 1 Ирина Мустафина.

Как сообщает Следственное управление СК РФ, следствие добивалось согласия на возбуждение уголовного дела в отношении федеральной судьи в отставке Хохловой более полутора лет. В 2011 году квалификационной коллегией судей Владимирской области её полномочия были прекращены, а в июле 2013 года при получении всех необходимых документов Председатель Следственного комитета в отношении экс-судьи возбудил уголовное дело.

Сегодня завершился судебный процесс, длившийся с августа 2015 года.

Следствием и судом установлено, что в период 2010-2011 годов Хохлова, назначенная на должность федеральной судьи в августе 2008 года на 3-х летний срок полномочий, совершила должностные преступления.

Так, в сентябре 2010 года судья согласилась с предложением адвокатов Мустафиной и Забалуевой, выступавших посредниками, за незаконное вознаграждение вынести заведомо неправосудное решение по пересмотру приговора Московского городского суда в отношении осужденного, признанного виновным в убийстве по найму группой лиц к 13 годам лишения свободы.

Обладая достаточной квалификацией и достоверно зная, что на этого осужденного не распространяются нормы Уголовного кодекса РФ об учете обстоятельств, смягчающих наказание, в октябре 2010 года без фактического проведения судебного заседания Хохлова вынесла заведомо неправосудное решение, снизив ему наказание на 2 года 6 месяцев.

Затем, говорится в пресс-релизе Следственного управления СК РФ, по её указанию были изготовлены процессуальные документы, содержащие заведомо ложные сведения об участии в судебном заседании адвоката и наличии в действиях осужденного смягчающего его вину обстоятельства – явки с повинной. За принятое решение Хохлова получила через посредника – адвоката Забалуеву – взятку в размере 450 тысяч рублей.

Для сокрытия следов преступления и исключения доступа иных лиц к материалам судья до июля 2011 года хранила их в своем служебном сейфе, а при наступлении срока истечения судейских полномочий уничтожила все материалы, в том числе подлинник постановления о пересмотре приговора Московского городского суда.

В феврале 2012 года кассационным определением Владимирского областного суда решение судьи Хохловой о снижении срока наказания осужденному отменено как незаконное.

В мае 2010 года, действуя аналогичным способом, судья отказала следователю ОВД в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей жительницы Нижегородской области, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, заменив ей меру пресечения на залог, после чего мошенница скрылась от следствия.

За совершенные действия в интересах взяткодателя Хохлова получила от адвоката Мустафиной, выступившей посредником, взятку в размере 700 тысяч рублей.

Кроме того, в июле 2011 года Хохлова, пребывающая в отставке, вступила в сговор с двумя владимирскими адвокатами – Мустафиной и Забалуевой, действующими в интересах осужденного, отбывающего длительный срок лишения свободы за убийство, и согласилась, используя свои связи с судьями Октябрьского районного суда, способствовать решению вопроса о снижении мужчине срока отбывания наказания.

При этом Хохлова выдвинула необходимое условие о передаче ей 600 тысяч рублей, из которых небольшую часть она планировала присвоить себе, а оставшуюся передать в качестве взятки судье, который будет принимать решение о пересмотре приговора по уголовному делу. Данный преступный умысел не был доведен до конца, в связи с задержанием Забалуевой при получении от заинтересованного лица 400 тысяч рублей.

Бывший адвокат адвокатской конторы № 3 Владимирской областной коллегии адвокатов № 1 Екатерина Забалуева, заключившая досудебное соглашение, осуждена к условной мере наказания в сентябре 2015 года.

Приговором Ленинского районного суда Хохловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Мустафина осуждена к 4 годам лишения свободы условно с запретом заниматься адвокатской практикой в течение 2 лет 6 месяцев.

Уголовное дело расследовано в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ России. Приговор в законную силу пока не вступил.

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