Мы узнали об этом благодаря Валентине Ивановне Кальсиной, директору муниципального бюджетного учреждения спорта г. Собинки «Стадион Труд». О том, кто и как выводит в мастера юных собинцев и поддерживает общий спортивный интерес, мы попросили рассказать ее и единомышленников.

Несмотря на то, что главное спортивное учреждение города именуется как «стадион», речь идет, по сути, о комплексе спортивных сооружений. Несомненно, центральное место у главной городской арены. Кто бывал в Собинке, тот видел его – мимо проехать сложно. Город небольшой, а площадь у этого объекта – значительная. Валентину Ивановну этот факт обнадеживает: есть, куда расти местному спорту. Вот и проект ФОКа в непосредственной близости хотят реализовать. Хотя – вздыхают горожане – этот проект пока из разряда «ну очень давно» отложенных обещаний.

Однако большая площадь стадиона – это большие трудозатраты по содержанию его в порядке. Валентина Ивановна помнит, каким он был в 2008 году, когда её уговорили перейти сюда на работу.

Тогдашний руководитель главной собинской арены – Сергей Анатольевич Зубрицкий позвал Кальсину, наслышанный о том, как она умеет поднимать спонсоров на помощь.

– Есть у меня такой талант – всё доставать, – улыбается Валентина Ивановна. – У нас был хороший тандем, мы во многом дополняли друг друга. Привлечённые спонсоры были и у меня, и у него. Они душой болели, потому что видели, как меняется всё с их участием. Мы показывали им, как было и как стало. Они видели перемены к лучшему на стадионе и помогали участвовать в новых проектах. У нас с ними – совершенно доверительные отношения.

И стадион-то они подняли. Пришли на зарастающую камышом и кустарником территорию, не испугались и засучили рукава. Сначала была ощутимая бюджетная поддержка. Облагораживали территорию, поменяли ограждение, вели ремонт. Когда в 2014 году ситуация поменялась, и бюджет стал крайне скуп на спорт, то надеяться стали на собственные силы и на спонсоров. Тем не менее, работа шла. В 2015 году – новое испытание. На Собинку обрушился ураган. Стадион пострадал очень серьёзно. Деревья повалило аккурат на новенький забор, электрические опоры, турник, пострадала крыша над спортивным залом на улице Набережная. Пришлось начинать сначала.

– Очень тяжело было, приходилось восстанавливать заново ограждения и элементы спортивных снарядов, – вспоминает Валентина Ивановна. – Но справились, искали подрядчиков, торговались с ними. Хотелось быстрее закончить восстановление, ремонт, и начать ту самую физкультурно-спортивную деятельность, которая приносит удовольствие, и желанный спортивный результат. Но до сих пор не совсем получается – территория очень большая. И благоустройство её – нескончаемое занятие: делаешь-делаешь, а объём меньше, кажется, не становится.

Тот, кто думает, что директор стадиона в маленьком городе – большой начальник при удобном кресле – ошибается. Это – руководитель по должностной инструкции, он же – завхоз, он же – аниматор, он же – разнорабочий. А как по-другому, когда, к примеру, у Валентины Ивановны – два заместителя (как раз по хозяйственной работе и спортивно-массовой работе) и… всё! Директор стадиона в провинциальной глубинке – это абсолютно рабочая единица без выходных и праздников. В календаре мероприятий собинского стадиона на год – 52 мероприятия, то есть на каждые выходные хватает. И чтобы спортсмены вышли на старт, мало только красную ленточку на финише натянуть. Надо успеть и «марафет навести», и с акустикой разобраться, и судей пригласить, и призовой фонд найти: медали – лучшим, сладости – проигравшим.

Многодетный папа Владимир Костерин на стадионе бывает часто. Его ребята растут спортивными, ходят в секцию лыжных гонок, занимаются велоспортом и показывают хорошие результаты. Но он уверен, что не каждый мужчина справится с управлением такими объектами. «Валентина Ивановна – пробивная, – говорит он. – Собинке повезло с ней. Если что-то пообещает, обязательно сделает. Если бы она взялась за строительство ФОКа, то, уверен, уже бы начала его. Энергичная и ответственная!».

Энергии и сил, действительно, тут много надо. В перерыве между выходными-праздниками спорта на стадионе – ежедневные тренировки. И напрасно думать, что в поте лица выкладываются только воспитанники 13-ти секций (по стольким же видам спорта) стадиона «Труд». Директору, к примеру, надо решить, каким образом обновить латанную-перелатанную беговую дорожку по периметру стадиона? А это – 630 метров покрытия. Как укрепить ограждения для поля по мини-футболу, и за чей счёт сделать ремонт искусственного покрытия, если в бюджете были деньги только на обычное (заборное) ограждение, а не усиленное спортивное: сетку ведь упорные юные таланты на прочность испытывают часами.

Где и как найти деньги? – этот вопрос, наверное, преследует Валентину Ивановну (как и её коллег из сотни других российских стадионов в небольших городах) повседневно. Она обращается к главе города, к спонсорам, сама ищет средства. Написала и успешно выиграла несколько грантов. За их счёт ребята получили комплекты формы и экипировку для футбола и хоккея, лыжного спорта, а сам стадион улучшил техническое оснащение. Ежегодно выдвигает стипендиатов на городской, районный, областной уровень. Ещё один канал спонсорской помощи находит через Российский Детский фонд. Валентина Ивановна Кальсина входит в его попечительский Совет.

Чтобы понимать, почему директоры спортсооружений в глубинке кажутся «зацикленными» на финансировании, приведу такой пример. Бюджет собинского стадиона на год – немногим более восьми миллионов рублей. Половина уходит на заработную плату, еще 2 миллиона рублей – налоги. На развитие спорта остаются крохи. К примеру, на транспорт для спортсменов предусмотрено186 тысяч рублей (надо – почти миллион, то есть разъезжать придётся на свои, либо спонсорские средства). Около 150 тысяч рублей – расходы на футбол (судейство, взнос за участие в чемпионате области, разметка). Ещё 10 тысяч рублей необходимо на бензин для трактора зимой и газонокосилку летом, 10 тысяч – на запчасти к той же самой спецтехнике, 12 тысяч рублей – на медали…

При таком раскладе сделать «любимчиком» какой-либо вид спорта невозможно. Но футболистам, к примеру, кажется, что обделяют именно их. Вот и тренер по футболу Дмитрий Крылов, кстати, на личном примере знающий, что значит быть в числе руководителей стадиона (он работал замом у Кальсиной, но ушёл через месяц, говорит: «Не сработались»), уверен, что внимание к его мальчишкам могло быть более пристальным.

– Спорт в Собинке развивается во многом благодаря усилиям энтузиастов, – говорит он. – Мы сами тратимся на инвентарь, форму. Несколько лет назад буквально выбили мячи для ребят. Игроки нашей основной команды «Труд» играют в первой группе исключительно на энтузиазме, а ведь они представляют весь район. У меня есть много способных ребят, но и им приходится надеяться только на родителей или спонсоров, когда необходимо куда-то поехать. К примеру, ближайшую поездку в Крым наши руководители не поддержали.

Но в том-то и дело, что собинская земля спортивными талантами не обделена. И, к примеру, новости об успехах и достижениях способных и успешных дзюдоистов, боксёров, лыжников или гиревиков отсюда приходят регулярно. Но если забыть на минуту о гордости за них, и вспомнить о материальном аспекте (а без денег ни на помост, ни на ринг, увы, не выйти!), то командные виды спорта оказываются изначально в аутсайдерах. Ведь в любом случае расходы на поездку на соревнования одного сильного борца будут ниже, чем у футбольной команды, где минимум полтора десятка человек надо доставить на поле.

С корректностью приведения этого арифметического расчета готов спорить тренер по боксу стадиона «Труд» Артём Никитин. Он признается, что поначалу с Валентиной Ивановной не всегда находил общий язык. Пока не увидел, как она переживает за спортсменов.

– Время сейчас такое, что тренер помимо тренировочной деятельности должен думать о том, как вывезти ребят на соревнование, – рассказывает он. – Без этого невозможен рост боксёра, да и любого другого спортсмена. И Валентина Ивановна помогает нам, прежде всего, с транспортом. Просить у неё что-то большее – не могу и не прошу. Я понимаю, что живём мы не в самом денежном, мягко говоря, городе и районе. Сам работаю со спонсорами, нахожу их. Иногда, бывает, занимаю, вкладываю свои. Валентина Ивановна, кстати, свою помощь предлагает в таких случаях, если узнает. Для меня важен результат. Мои воспитанники успешно представляют город, район, область на первенствах России. И у Валентины Ивановны результат есть – вместе с Сергеем Зубрицким они подняли стадион, сделали зал на Набережной, который простаивал в разрухе многие десятилетия, физкультурный зал на Рабочем проспекте, рядом – ещё один зал для занятий дзюдо и тяжелой атлетикой.

Как поделить крохи между всеми и никого не обидеть? – решение этой спортивно-финансовой задачи директор стадиона должна находить регулярно. И думать снова: так где же взять деньги, если есть, к примеру, возможности для предоставления платных услуг?

В Собинке, как показывает практика работы Валентины Кальсиной, даже очевидный ответ на этот вопрос нельзя считать логичным. Судите сами.

В структуре стадиона «Труд», как бюджетного учреждения, есть ещё 4 объекта. Один из них – бывшая лодочная станция. Она досталась ему в наследство из тех времён, когда по Клязьме можно было рассекать на вёслах (что горожане с удовольствием и делали). Но много воды утекло с тех пор, и двухэтажное здание станции оказалось в упадке. Некоторое время в нём занимались мотокроссмены. Верхний этаж вообще был захламлен, и ничего не отапливалось.

И вот несколько лет назад Сергей Зубрицкий и Валентина Кальсина стали приводить бывшую станцию в порядок. Мусорные завалы разгребали вместе с помощниками-добровольцами, в том числе, спортсменами. Скребли, латали, красили. За счёт бюджета перекрыли крышу, поменяли окна и провели отопление. Однако подключиться к газу не дали жители микрорайона. Как их не убеждали руководители стадиона, что здание останется в собственности города, те уперлись, и ни в какую. В итоге, сейчас древесно-паллетное отопление, и всё же универсальный котел (на случай большой перемены).

В обновлённых стенах сделали раздевалки, туалет, душевую. Здесь теперь «качалка» и фитнес-зал, зал бокса. Народу ходит очень много, но платить за абонемент больше ста рублей в месяц желают немногие.

– Расчет стоимости абонемента делала наша бухгалтерия, – рассказывает Валентина Ивановна. – Представили обоснованный расчет на 600 рублей в месяц (при том, что в городе абонемент на фитнес в частный зал, как минимум, в три раза больше – авт.). Для детей и школьников – половина этой суммы. Определили большой список льготных категорий. Но поднялась волна народного негодования. Писали, жаловались на нас всем, вплоть до Президента. Люди воспринимали зал как свою собственность, и не принимали решение о необходимости платить. Как им объяснить, что личное – это на личной кухне?

Объяснить это сложно. А убедить в том, что собранные за абонемент средства вкладываются в развитие этого же спортзала, и вовсе невозможно. Протестное настроение у собинцев – в крови, похоже. Причём, даже те из них, кто работает в Москве, и по меркам этого городка, получает баснословные зарплаты – несколько десятков тысяч рублей – считают делом принципа не раскошеливаться на территории родного городка: не делятся ни НДФЛом, ни сборами на тот же спорт. Им должна только малая Родина. Такой футбол в одни ворота.

… К подобному отношению и Валентина Кальсина, и её единомышленники привыкли. Хотя нет смысла скрывать, что это, как минимум, обидно. О справедливости и речи нет. Особенно учитывая, что в последние месяцы работа стадиона пристально изучается надзорными органами. Энтузиазма, понятное дело, такие проверки тоже не добавляют. Зато становится понятно, почему же зарастают маленькие стадионы во многих российских городах: потому что работать в рамках бюджета можно совершенно спокойно. Получай себе зарплату и отчитывайся о том, как в условиях хронического дефицита денежных средств ни на что денег не хватает! А беспокойные, вечно чего-то пробивающие и требующие руководители никому наверху не нужны?!

Но ведь нынешний руководитель «Труда» приучила, прежде всего, собинцев к тому, что стадион может быть в гуще городской жизни. В календаре его соревнований и праздников много массовых мероприятий не по названию, а по факту. Хореограф Юлия Савельева вспоминает одно из таких событий, приуроченных к Дню защиты детей.

– Валентина Ивановна работала замдиректора, когда я готовила свою дипломную работу – подготовка массового спортивно-развлекательного праздника, – вспоминает она. – Я пригласила своих рецензентов к нам, в Собинку, и они были удивлены увиденным. Праздник шел с 8 утра и до десяти часов вечера. Честно признаюсь, без неё у меня вряд ли всё получилось. Только спонсоров было три десятка! И так масштабно и зрелищно проходят у нас все общегородские мероприятия. У неё отличные организаторские способности. Городу повезло, что она работает именно у нас. Мне с ней комфортно работать, потому что она думает об интересах детей. Разные бывают рабочие моменты, но для меня важно, чтобы наши воспитанники жили спортом и росли. Руководитель «Труда» в этом вопросе – наш главный союзник.

… Остались считанные дни до момента, когда снег освободит стадион и всё придется начинать сначала – подкрашивать, белить, убираться, ремонтировать. Для того, чтобы дети сделал свои первые шаги в спорте, конечно, нужны наставники. Но ведь без тех, кто даст мастерам и ребятам лыжню, дорожку, место на ринге или в зале, невозможно обойтись. Они, действительно, одна команда, которая нужна одному стадиону, чтобы он выжил в городе, где денег не было и нет.