Ковровчанин украл с железной дороги тепловизор

Житель Коврова подозревается в краже тепловизионной системы наблюдения с железнодорожного перегона.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 23-летний местный житель был задержан сотрудниками полиции в районе деревни Симонцево в конце декабря прошлого года в ходе проведения рейдового мероприятия по профилактике фактов браконьерства.

При себе у молодого человека имелось самодельное огнестрельное оружие. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение и ношение оружия».

Однако, как выяснилось, на изъятом длинноствольном самодельном оружии была установлена тепловизионная система наблюдения, состоящая из двух модулей и сопутствующей электроники. Сотрудники полиции установили принадлежность системы.

Как оказалось, молодой человек в июне 2016 года похитил тепловизионные модули с железнодорожного перегона «Гостюхино-Сарыево» в Ковровском районе. С их помощью он мог без труда обнаруживать диких животных.

Стоимость украденного оценивается в один миллион рублей.

По факту кражи дорогостоящего оборудования, предназначенного для защиты инфраструктуры железной дороги, сотрудниками владимирского линейного отдела МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело.

Молодой человек признал вину и заключен под стражу.

Фото: https://33.мвд.рф