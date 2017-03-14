Половодье будет выше, чем в 2016-м, но ниже, чем в 2012-м

Вскрытие рек во Владимирской области прогнозируют во второй половине марта

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По прогнозам спасателей вскрытие рек на территории Владимирской области ожидается раньше средних многолетних сроков, в начале третьей декады марта. Как сообщает пресс-служба МЧС, в  середине первой – начале второй декады апреля прогнозируется повышение уровней до максимальных значений.

При этом уровни воды в реках будут выше показателей  2016 года и ниже  2012 года. Длительность весеннего половодья может составить на Оке и Клязьме 15-30 дней, на остальных реках области – 7-25 дней.

Чрезвычайные ситуации, обусловленные весенним половодьем, не прогнозируются.

При неблагоприятном развитии сценария весеннего половодья возможно подтопление приусадебных участков и дорожного полотна в ряде муниципальных образованиях области: в городах Александров, Вязники, Киржач, Меленки, Ковров, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский; в населенных пунктах Фрязино, Улыбышево, Большие и Малые Сокольники Собинского района, Домашнего Петушинского района, Мстёра Вязниковского района, Благовещенское, Польцо, Боровицы, Алешунино Муромского района.

В настоящее время практически на всех реках области сохраняется ледостав с промоинами, однако в некоторых местах реки уже освободились ото льда.

Спасатели уже ведут всесторонний контроль за уровнями воды в реках области при помощи водомерных линеек, гидропостов, при патрулировании оперативными группами, при помощи  авиамониторинга.

Фото: https://2ch.hk/nvr/arch/2016-07-27/src/ 1047952/14552156975080.jpg

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