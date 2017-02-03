Работникам культуры сулят повысить зарплату

На повышение зарплаты работников культуры в области в 2017 году направят почти 270 миллионов рублей. Это утверждено постановлением губернатора о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Владимирской области на повышение оплаты труда работников культуры и педагогов дополнительного образования детей сферы культуры.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, деньги пойдут на доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогов дополнительного образования детей сферы культуры до показателей, установленных региональными «дорожными картами».

На 2017 год, согласно плану, они должны составлять соответственно 90 и 95 % от среднемесячной зарплаты по региону (по последним данным Владимирстата, этот показатель составляет 27 899,3 рубля «грязными»).

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