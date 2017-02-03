Отца изъятых из семьи детей отправят на Украину

Рекомендация органов опеки педагогам внимательно относится к синякам и ссадинам детей в школах и детских садах приносит ожидаемый, хотя и не однозначный результат.

На днях стало известно, что трое детей из многодетной семьи выходцев из Украины помещены во владимирский социально-реабилитационный центр до выяснения всех обстоятельств их жизни в семье. Избежали «изъятия» старшая 17-летняя дочь, так как она живет отдельно, и грудной сын, которого оставили с мамой.

Причиной разлуки детей с родителями стал сигнал учительницы, которая заметила на шее своего 9-летнего подопечного следы побоев. Незамедлительно были вызваны сотрудники полиции и опеки, которые предпочли не переговорить с родителями и выяснить все обстоятельства жизни в семье, а сразу же изъять детей из семьи. Отец семейства был задержан.

Если подозрения в том, что мужчина жестоко обращался со своими детьми, подтвердятся, ему грозит наказание по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Мама – прихожанка одного из владимирских храмов, обратилась за поддержкой в Епархию. Сейчас органы опеки, прокуратуры, при участии уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области Геннадия Прохорычева и представителей Епархии вырабатывают план мероприятий, которые позволят маме вернуть детей и пройти курс социальной реабилитации, направленный на снижение агрессии по отношению к детям.

Задержанный отец семейства, вероятно, будет депортирован на Украину, так как в ходе следствия были выявлены факты нарушения им миграционного законодательства.

– Насколько была оправдана такая жёсткая мера по отношению к родителям и детям? – обратились мы с вопросом к Геннадию Прохорычеву.

– Все обстоятельства требуют дополнительного рассмотрения. Общаясь с силовыми структурами и органами опеки, я всегда подчеркиваю, что дети могут быть изъяты из семьи только в случаях явной угрозы их жизни и здоровья. В данном случае, считаю, службы перестраховались.

– Чем же они руководствовались?

– Статьёй 77 Семейного кодекса, гласящей: «При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится».

– Как часто применяется эта статья во Владимирской области?

– В 2015 году на ее основании в социально-реабилитационный центр, если ребенок старше 4 лет, или дом малютки, если младше были помещены 27 детей, в 2016 году – 52 ребенка из 30 семей. В 96 процентах случаев причина – постоянное пьянство родителей.

Фото: http://www.bagnet.org/storage/30/21/04/08/ 729_486_56308e2ab712f.jpg