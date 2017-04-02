Владимирцы стали больше говорить и лучше пахнуть

Расходы владимирцев на продукты и непродовольственные товары складываются почти поровну – так было и год назад, так остаётся и сейчас. Однако в минувшем году (по сравнению с 2015-м) жители области меньше покупали дорогостоящую крупногабаритную технику, и больше – сотовые телефоны. Продажи «мобильников» за этот период выросли в 1,5 раза.

Несмотря на регулярное повышение цен на парфюмерию и косметику, объем продаж этих товаров все равно поднялся на 8%.

Незначительно, всего на 1,2%, но всё же увеличился спрос на компьютеры. Видимо, в случае с «мобильниками» и компьютерами сказывается фактор доступности потребительских кредитов. Все гипермаркеты по продаже бытовой техники и электроники предлагают беспроцентные кредиты на товары на 6-12 месяцев.

Зато заметно «просел» рынок бытовой техники. На 24% упали продажи видеоплееров, на 23% – аудиоаппаратуры (MP3-плееров и магнитофонов).

Отдельная тема – авторынок: продажи автомобилей упали на 20%. Это тоже легко объяснить и ростом цен на все российские бренды, и малодоступностью кредитов, где одни только суммы по КАСКО шокируют потенциальных покупателей.

Уменьшились и продажи мебели – на 13%. По данным юристов, которые завалены жалобами потребителей на некачественную мебель, спрос на новые кухонные гарнитуры и диваны падает еще и из-за боязни покупателей столкнуться с очередным недобросовестным продавцом.

Фото: http://eburg.ljob.ru/common/htdocs/upload/6_1.jpg