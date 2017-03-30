Заведующую садом будут судить за премию дворнику

Как сообщает областная прокуратура, в Меленковском районе сотрудники надзорного ведомства провели проверка исполнения бюджетного законодательства при расходовании средств на оплату труда работников детского сада №31 деревни Софроново.

Они установили, что заведующая садиком совершила служебный подлог – отдала приказ выдать дворнику материальную помощь в сумме 2 тысяч рублей, завысив в табеле учёта рабочего времени количество часов, которые «блюститель чистоты» отработал на территории дошкольного учреждения.

В канун нового года заведующая получила в бухгалтерии управления образования района деньги, предназначенные к выдаче в качестве заработной платы и матпомощи за ноябрь и декабрь 2016 года работникам садика. Из них 6 тысяч 216 рублей 76 копеек предназначались для выплаты дворнику.

«Эти деньги заведующая оставила себе и впоследствии потратила на личные нужды, расписавшись в ведомости за другое лицо и сдав данный документ в бухгалтерию управления образования» – подытоживает список прегрешений сельской труженицы областная прокуратура.

Теперь заведующую садом ждёт суд – дело направлено туда. Понятно, что любое противоправное деяние должно получить оценку. И хорошо бы, если б это правило действовало от самых глухих уголков нашей родины до губернских центров и федеральной столицы.

Фото: http://astrakhan-24.ru/imagefly/w929-h690/ upload/images/2016/february/2/news_02022016_205911.jpg