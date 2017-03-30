Творцы виртуальной реальности отправят владимирцев в XIV век

О виртуальной реконструкции городского центра «Призыву» рассказал основатель и руководитель проекта «Лестница» Артем Прудентов:

– Нам стало интересно смоделировать и показать город таким, каким он был несколько веков назад, а потом совместить изображение с современной реальностью. Мы хотим выяснить у историков и археологов, что было в центре Владимира в XIV-XV веке. Понятно, что достоверных изображений не сохранилось, но есть же какие-то исторические планы, материалы раскопок, есть знание того, как выглядели дома и люди в то время. Все это будет отрисовано с помощью компьютерной графики и заключено в трехмерную панораму.

На мониторе или с помощью специальных очков любой человек сможет увидеть картинку и сравнить с современным изображением. Представить виртуальную реконструкцию «Лестница» собирается на экономическом форуме, который пройдет во Владимире в мае.

Кстати, для воплощения планов нужны художники и специалисты по компьютерной графике – если вы это умеете, можете получить работу на интересном проекте.

Напомним, «Лестница» занимается видеосъемкой владимирских достопримечательностей с помощью беспилотников. Они были первыми, кто стал выкладывать в интернете ролики, снятые с высоты птичьего полета, затем повторили эффект «искажения пространства», использованный, например, в голливудском фильме «Начало». В прошлом году они же сделали первый виртуальный тур по Владимиру в трех измерениях.

– Мы отсняли основные достопримечательности, положили видео на музыку, написали закадровый гид и склеили в ролики – чтобы человек, надевший 3D очки? мог смотреть изображение с разных точек и под разными углами, а заодно слушать рассказ о том, что это за место, – объясняет Прудентов. – Мы поставили стойки с надписью «3D панорама в очках виртуальной реальности» и стали ждать реакции. Но что-то не сложилось: люди не очень понимали, что это, и опасались к нам подходить. Они привыкли, например, что на улице можно купить мороженое – но что можно подойти и посмотреть на город с необычного ракурса, им казалось странным. В этом году мы хотим изменить подход и сделать приложение, которое позволило бы скачивать и смотреть панорамы на планшете или на телефоне.

Необычные ролики о достопримечательностях области, выполненные “Лестницей”, можно посмотреть на канале в YouTube или на сайте администрации г.Суздаль.

Виртуализацией Владимира специалисты проекта занимаются совместно с городской администрацией. Планируется, что этим летом в ключевых точках города будут установлены стенды с видами городских достопримечательностей, снятых с воздуха.

На пояснительных табличках будут QR-коды, отсылающие владельцев гаджетов к приложению. Как это будет выглядеть в итоге и когда появится – неизвестно: вопрос, как обычно, упирается в деньги. С другой стороны, о важности высоких технологий для сохранения культурного наследия и развития туризма много раз говорили в Белом доме. Пока «Лестница» не дотянулась до областного комитета по туризму. Но, возможно, майский форум сможет привлечь внимание к проекту.

Источник фото: https://vk.com/album-72312658_220672031