Гороховецкий вокзал отправится в прошлое

Как сообщает портал Gudok.ru, администрация Владимирской области поставила перед Горьковской дирекцией пассажирских обустройств задачу модернизировать вокзал на железнодорожной станции Гороховец. И не просто увеличить его пропускную способность, но и вернуть зданию исторический облик.

В 2018 году Гороховец, как известно, отметит свое 850-летие. К юбилею города готовятся и железнодорожники. В следующем году Горьковская дирекция пассажирских обустройств планирует восстановить внешний исторический облик вокзала и кубовую – небольшую постройку на первой платформе станции, которая раньше снабжала пассажиров поездов кипятком. Регион-33 возьмет на себя работы по благоустройству привокзальной площади.

Станция Гороховец входит в число самых крупных на Горьковской железной дороге и является одной из старейших в нашей стране. Здание вокзала было выстроено по типовому проекту и приняло первых пассажиров в 1862 году. Тогда в комплекс вокзала входили депо, ремонтные мастерские, водонапорная башня и небольшой поселок, состоящий из нескольких домов для работников железной дороги. В 1896 году гороховецкий вокзал посетил Николай II. В память об этом событии рядом с вокзалом была выстроена часовня. В XX веке здание вокзала частично перестраивалось, но в целом сохранило свой первоначальный облик. В настоящее время гороховецкий вокзал является памятником архитектуры.

Фото: http://cs6.pikabu.ru/images/big_size_comm/2014-12_3/14184826149475.jpg