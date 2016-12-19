Владимирские таможенники задержали крупную партию наркотиков

В Ивановской области сотрудниками владимирской таможни была задержана подозрительная посылка их Германии.
Внутри конверта находилась крупная партия запрещенного к ввозу и распространению амфетамина (500 таблеток «экстази») общим весом 331,92 грамма. Наркотики были заказаны через Интернет, рыночная стоимость данной партии составляет около 1,5 миллионов рублей.
В отношении жителя города Иваново, получившего почтовое отправление, возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Ведется следствие, подозреваемый заключен под стражу.
Отметим, что в Ивановской области располагаются три таможенных поста, входящих в состав Владимирской таможни. Одна из задач в деятельности таможни – противодействие незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Российскую Федерацию наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. В частности, ведется контроль за международными почтовыми и экспресс-отправлениями, которые за последние годы стали одним из основных каналов контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ.
Фото: http://www.yarnews.net/news
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Отто
Амфитамин – нет такого наркотика.
Амфетамин – психотропное вещество.
1,5 млн рублей рыночная цена??? Завышена как минимум в 3 раза. Решили попиарится.