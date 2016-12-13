Массовые заболевания стали причиной закрытия школ

С сегодняшнего дня официально закрыты на неделю владимирские школы № 25 и 26. Десятки учеников заболели гриппом.

По информации директора областного департамента здравоохранения Александра Кирюхина, на прошлой неделе во Владимирском регионе не работали 18 школ.

– Целый месяц была закрыта Стародворская школа. 20 детей заболели микоплазматической пневмонией, – сообщил Александр Кирюхин.

Такой же диагноз подозревали и у двух учеников владимирской школы № 10, но позже выяснилось, что это – бронхит.

«Поскольку эти дети учатся в разных классах, о закрытии школы речи не было. Там проводится дополнительная санитарная обработка помещений», – пояснила начальник управления образования г. Владимира Елена Аксенова.

По словам Александра Кирюхина, на случай ажиотажа фармацевтические организации области закупили дополнительные объемы защитных масок и оксолиновой мази. В регионе-33 от гриппа привито 464 тысячи человек, почти 40% населения.

– Напоминаю мамочкам: давать детям интерфероны нужно только в течение первых двух суток заболевания. На третий, четвертый, пятый день они, наоборот, усугубляют ситуацию, – посоветовал Александр Кирюхин. – А взрослым, если температура держится долго, лучше всего сделать МСКТ (многослойную компьютерную томографию) – вдруг пневмония?

Фото: http://poluostrov-news.com/v-lutskih-shkolah-karantin-ne-budut-prodolzhat/