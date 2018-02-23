Готовим поэтическую солдатскую кашу

«Кухня, кухня – запах каши, острых баек аромат…» – воспевал походную еду поэт Николай Турнаев. Что за каша была в котле военного повара, так здорово сочетавшаяся с солдатскими шутками-прибаутками? Гречка с мясом – самое распространённое блюдо военного рациона. Сейчас пост, и про скоромный ингредиент упоминать не следовало бы, но из песни слов не выкинешь, а тем более мясо – из солдатского меню. Будем придерживаться реалий и в мужской праздник раскроем секрет той самой – походной – гречневой каши.