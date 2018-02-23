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Байки из кухни
«Кухня, кухня – запах каши, острых баек аромат…» – воспевал походную еду поэт Николай Турнаев. Что за каша была в котле военного повара, так здорово сочетавшаяся с солдатскими шутками-прибаутками? Гречка с мясом – самое распространённое блюдо военного рациона. Сейчас пост, и про скоромный ингредиент упоминать не следовало бы, но из песни слов не выкинешь, а тем более мясо – из солдатского меню. Будем придерживаться реалий и в мужской праздник раскроем секрет той самой – походной – гречневой каши.
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К сведению
Нормальная суточная норма российского солдата сегодня составляет 104 г. жиров, 109 г. белков, 654 г. углеводов, и целых 4246 ккал.
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Ингредиенты
- тушенка мясная
- 300 гр. гречневой крупы
- 3-4 стакана воды
- 3 шт. репчатого лука
- соль
- лавровый лист
- сало
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Ещё раз к сведению
В 100 г гречневой каши с мясом содержится 241,6 ккал
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Способ приготовления.
Репчатый лук очистить и нарезать брусочками. Обжарить его на не соленом сале. В кастрюлю выложить тушенку, жареный лук и промытую гречневую крупу. Перемешать и залить водой. Готовить кашу на среднем огне до готовности гречи. Посолить, добавить лавровый лист. Снять кашу с огня, закрыть крышкой и укутать в полотенце. Через 20 минут кашу можно подавать.
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К сведению на всякий случайСовременный суточный сухой паек российского солдата “тянет” на 4000 калорий из расчета «завтрак-обед-ужин». В индивидуальный рацион питания входят гуляш с картошкой, каша гречневая с говядиной, паштет, рагу из овощей, фрикадельки из говядины, пюре из фруктов и ягод, плавленый сыр, шоколад, галеты, несколько пакетиков растворимого сока.
Автор: Макар Кузьмин
Готовим поэтическую солдатскую кашу
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