Грудинку с гороховой кашей готовим как в ресторане

Благодаря суздальским рестораторам свиная грудинка с гороховой кашей попала в «Гастрономическую карту России». Отведать это редкое на наших столах блюдо можно в городе-музее в среднем за 550 рублей!

Если отдавать полтысячи за небольшую тарелку второго желания нет, можете легко приготовить его сами. Себестоимость одной порции гороховой каши с грудинкой – от 40 до 60 рублей в зависимости от количества и цены грудинки.