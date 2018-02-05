-
Деликатес доступный и недорогой
Благодаря суздальским рестораторам свиная грудинка с гороховой кашей попала в «Гастрономическую карту России». Отведать это редкое на наших столах блюдо можно в городе-музее в среднем за 550 рублей!
Если отдавать полтысячи за небольшую тарелку второго желания нет, можете легко приготовить его сами. Себестоимость одной порции гороховой каши с грудинкой – от 40 до 60 рублей в зависимости от количества и цены грудинки.
-
Ингредиенты на 2 порции
1 стакан сухого гороха
200 г копченой свиной грудинки
50 г слив. масла
1 луковица
-
Замачиваем горох
Сухой горох промываем под проточной водой и замачиваем не менее чем на 10 часов.
-
Варим горох
Воду сливаем, горох еще раз промываем. Выкладываем его в кастрюлю и заливаем 3 стаканами свежей воды. Варим до готовности в течение часа, до выпаривания всей воды.
-
Готовим кашу
Сваренный горох слегка остужаем и мнем толкушкой. Добавляем сливочное масло и хорошенько размешиваем.
-
Измельчаем грудинку и лук
Копченую грудинку и репчатый лук нарезаем кубиками.
-
Жарим грудинку с луком
Нарезанную грудинку обжариваем на сухой сковороде до вытапливания жира. Добавляем измельченный лук и жарим его с грудинкой до подрумянивания. Если жирка из грудинки вытопится мало, наливаем в сковороду пару ложек растительного масла.
-
Сервируем блюдо
На тарелку горкой выкладываем кашу. Делаем ложкой небольшое углубление и выкладываем в него жареную грудинку с луком. Украшаем блюдо свежей зеленью.
Татьяна Лысова
Грудинку с гороховой кашей готовим как в ресторане
Просмотры:
Обсуждение