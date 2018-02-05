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Грудинку с гороховой кашей готовим как в ресторане

Только в десять раз дешевле

  1. Деликатес доступный и недорогой

    Благодаря суздальским рестораторам свиная грудинка с гороховой кашей попала в «Гастрономическую карту России». Отведать это редкое на наших столах блюдо можно в городе-музее в среднем за 550 рублей!

    Если отдавать полтысячи за небольшую тарелку второго желания нет, можете легко приготовить его сами. Себестоимость одной порции гороховой каши с грудинкой – от 40 до 60 рублей в зависимости от количества и цены грудинки.

  2. Ингредиенты на 2 порции

    1 стакан сухого гороха

    200 г копченой свиной грудинки

    50 г слив. масла

    1 луковица

  3. Замачиваем горох

    Сухой горох промываем под проточной водой и замачиваем не менее чем на 10 часов.

  4. Варим горох

    Воду сливаем, горох еще раз промываем. Выкладываем его в кастрюлю и заливаем 3 стаканами свежей воды. Варим до готовности в течение часа, до выпаривания всей воды.

  5. Готовим кашу

    Сваренный горох слегка остужаем и мнем толкушкой. Добавляем сливочное масло и хорошенько размешиваем.

  6. Измельчаем грудинку и лук

    Копченую грудинку и репчатый лук нарезаем кубиками.

  7. Жарим грудинку с луком

    Нарезанную грудинку обжариваем на сухой сковороде до вытапливания жира. Добавляем измельченный лук и жарим его с грудинкой до подрумянивания. Если жирка из грудинки вытопится мало, наливаем в сковороду пару ложек растительного масла.

     

  8. Сервируем блюдо

    На тарелку горкой выкладываем кашу. Делаем ложкой небольшое углубление и выкладываем в него жареную грудинку с луком. Украшаем блюдо свежей зеленью.

    Татьяна Лысова
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