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Как вкусно приготовить речную рыбу

Помогут советы наших бабушек

  1. Рыба по-муромски

    Рецепт рыбы по-муромски – прекрасный способ быстро и вкусно приготовить мелкую речную рыбу. Карасиков, окуньков, красноперок величиной с ладошку часто приносят своим женам любители подледного лова. Да еще и в малом количестве.

    Что с этим делать? – частенько задумываются благоверные таких вот добытчиков. Даже на уху не хватит. Старинный русский рецепт им в помощь. Из “Гастрономической карты Владимирской области”.

  2. Ингредиенты

    Рыба – 600 г

    Яйца – 5 штук

    Молоко – 200 г

    Мука пшеничная – 2 ст. л.

    Масло растительное – 4 ст. л.

    Зелень, соль, перец – по вкусу

  3. Обрабатываем рыбу

    Мелкую речную рыбу очищаем от чешуи, потрошим и промываем. Острым ножом делаем на каждой тушке поперечные глубокие надрезы до хребта. Чем больше их будет, тем незаметнее станет присутствие костей в рыбе. Солим.

  4. Панируем рыбу

    На плоскую тарелку насыпаем муку и обваливаем в ней каждую рыбку.

  5. Готовим яично-молочную смесь

    Разбиваем в миску яйца. Добавляем туда молоко и хорошо размешиваем.

  6. Жарим рыбу

    На разогретую сковородку наливаем масло и кладем в него рыбу, панированную в муке. Обжариваем ее с обеих сторон на большом огне. Под воздействием высокой температуры косточки рыбы становятся более хрупкими и практически незаметны при поедании блюда.

  7. Запекаем рыбу в омлете

    Заливаем рыбу на сковороде яично-молочной смесью. Посыпаем мелко рубленной зеленью. Запекаем в духовке до подрумянивания. Рыба с гарниром готовы!
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Обсуждение 2

  • Нинон Ланкло:
    22.01.2018 в 14:07

    Моя бабушка так рыбу готовила. Только в печке. Вкуснотища!!!
    А рыбу мы с дедушкой ходили ловить. Но не зимой, конечно. Летом:))

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  • Ворчун:
    22.01.2018 в 14:12

    А почему это по муромски!? Мы в Камешковском районе тоже так рыбу готовим. И мать моя так готовила, и ее мать. Так что это рыба и по камешковски если что

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