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Рыба по-муромски
Рецепт рыбы по-муромски – прекрасный способ быстро и вкусно приготовить мелкую речную рыбу. Карасиков, окуньков, красноперок величиной с ладошку часто приносят своим женам любители подледного лова. Да еще и в малом количестве.
Что с этим делать? – частенько задумываются благоверные таких вот добытчиков. Даже на уху не хватит. Старинный русский рецепт им в помощь. Из “Гастрономической карты Владимирской области”.
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Ингредиенты
Рыба – 600 г
Яйца – 5 штук
Молоко – 200 г
Мука пшеничная – 2 ст. л.
Масло растительное – 4 ст. л.
Зелень, соль, перец – по вкусу
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Обрабатываем рыбу
Мелкую речную рыбу очищаем от чешуи, потрошим и промываем. Острым ножом делаем на каждой тушке поперечные глубокие надрезы до хребта. Чем больше их будет, тем незаметнее станет присутствие костей в рыбе. Солим.
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Панируем рыбу
На плоскую тарелку насыпаем муку и обваливаем в ней каждую рыбку.
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Готовим яично-молочную смесь
Разбиваем в миску яйца. Добавляем туда молоко и хорошо размешиваем.
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Жарим рыбу
На разогретую сковородку наливаем масло и кладем в него рыбу, панированную в муке. Обжариваем ее с обеих сторон на большом огне. Под воздействием высокой температуры косточки рыбы становятся более хрупкими и практически незаметны при поедании блюда.
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Запекаем рыбу в омлете
Заливаем рыбу на сковороде яично-молочной смесью. Посыпаем мелко рубленной зеленью. Запекаем в духовке до подрумянивания. Рыба с гарниром готовы!
Как вкусно приготовить речную рыбу
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Обсуждение 2
Моя бабушка так рыбу готовила. Только в печке. Вкуснотища!!!
А рыбу мы с дедушкой ходили ловить. Но не зимой, конечно. Летом:))
А почему это по муромски!? Мы в Камешковском районе тоже так рыбу готовим. И мать моя так готовила, и ее мать. Так что это рыба и по камешковски если что