Как вкусно приготовить речную рыбу

Рецепт рыбы по-муромски – прекрасный способ быстро и вкусно приготовить мелкую речную рыбу. Карасиков, окуньков, красноперок величиной с ладошку часто приносят своим женам любители подледного лова. Да еще и в малом количестве.

Что с этим делать? – частенько задумываются благоверные таких вот добытчиков. Даже на уху не хватит. Старинный русский рецепт им в помощь. Из “Гастрономической карты Владимирской области”.