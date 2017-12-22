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Новогодний ужин

Новогодний ужин: готовим самсу с говядиной

Простое, но очень вкусное узбекское блюдо от Plov Samsa Project

Четвертый и предпоследний Новогодний ужин для вас, друзья, приготовил повар Plov Samsa Project. Это кафе национальной узбекской кухни, очень уютное местечко в центре Владимира.

Лепешки и самсу здесь готовят в самом настоящем тандыре – глиняной печи. Тесто получается таким ароматным, что его запах сводит гурманов с ума! Итак, рецепт самсы с говядиной от Plov Samsa Project:

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ул. Горького, 76

ТК “Мегаторг”, 2-й этаж

Партнер акции “Новогодний ужин”:

Plov Samsa Project 

ул. Большая Московская, 20

Тел.: +7(903) 645-43-51

 

 

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Обсуждение 2

  • Kitten:
    22.12.2017 в 17:41

    Колоритненько)) А в интерьерах фильм про Высоцкого вспоминается, который “Спасибо что живой”

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  • Emma:
    23.12.2017 в 10:57

    Я нигде больше не видела во Владимире тандыра! Это так круто! Хлеб из такой печки очень вкусный

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