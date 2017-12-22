Новогодний ужин: готовим самсу с говядиной

Четвертый и предпоследний Новогодний ужин для вас, друзья, приготовил повар Plov Samsa Project. Это кафе национальной узбекской кухни, очень уютное местечко в центре Владимира.

Лепешки и самсу здесь готовят в самом настоящем тандыре – глиняной печи. Тесто получается таким ароматным, что его запах сводит гурманов с ума! Итак, рецепт самсы с говядиной от Plov Samsa Project:

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Plov Samsa Project

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