Новогодний ужин: готовим самсу с говядиной

Четвертый и предпоследний Новогодний ужин для вас, друзья, приготовил повар Plov Samsa Project. Это кафе национальной узбекской кухни, очень уютное местечко в центре Владимира.
Лепешки и самсу здесь готовят в самом настоящем тандыре – глиняной печи. Тесто получается таким ароматным, что его запах сводит гурманов с ума! Итак, рецепт самсы с говядиной от Plov Samsa Project:
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ул. Горького, 76
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ул. Большая Московская, 20
Тел.: +7(903) 645-43-51
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Обсуждение 2
Колоритненько)) А в интерьерах фильм про Высоцкого вспоминается, который “Спасибо что живой”
Я нигде больше не видела во Владимире тандыра! Это так круто! Хлеб из такой печки очень вкусный