Новогодний ужин: готовим теплый салат с куриной печенью

Prizyv.ru и магазины мужской одежды “TRUVOR” представляют второй выпуск “Кухни” в рамках акции Новогодний ужин.
Из присланных вами рецептов мы выбрали одно из самых популярных зимних блюд – теплый салат с куриной печенью:
Что нужно сделать, чтобы принять участие в этом кулинарном батле?
Просто прислать свой фирменный рецепт новогоднего блюда и фото к нему на нашу почту:
prizyv_kuhnya@mail.ru
Все рецепты будут опубликованы в фотоальбомах Новогодний ужин в группах prizyv.ru в “Одноклассниках” и “ВКонтакте” для открытого голосования.
В конце декабря мы объявим победителей! Два лидера голосования в соцсетях получат подарки от наших спонсоров.
Главный приз мы вручим автору рецепта, который выберет редакция “Призыва”! Его блюдо приготовит в нашей предновогодней программе шеф-повар одного из владимирских ресторанов.
Генеральный спонсор акции:
магазины мужской одежды “TRUVOR“
ул. Горького, 76
ТК “Мегаторг”, 2-й этаж
Партнеры акции “Новогодний ужин”:
Ресторан “Фарфаллина“
Суздальский пр-т, 8
Тел.: (4922) 44-63-34
Магазин “Джинсовый мир”
ТЦ “Восток-1”
ул. Егорова, 8-б, 2-й этаж
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