Новогодний ужин: готовим теплый салат с куриной печенью

Prizyv.ru и магазины мужской одежды “TRUVOR” представляют второй выпуск “Кухни” в рамках акции Новогодний ужин.

Из присланных вами рецептов мы выбрали одно из самых популярных зимних блюд – теплый салат с куриной печенью:

Что нужно сделать, чтобы принять участие в этом кулинарном батле?

Просто прислать свой фирменный рецепт новогоднего блюда и фото к нему на нашу почту:

prizyv_kuhnya@mail.ru

Все рецепты будут опубликованы в фотоальбомах Новогодний ужин в группах prizyv.ru в “Одноклассниках” и “ВКонтакте” для открытого голосования.

В конце декабря мы объявим победителей! Два лидера голосования в соцсетях получат подарки от наших спонсоров.

Главный приз мы вручим автору рецепта, который выберет редакция “Призыва”! Его блюдо приготовит в нашей предновогодней программе шеф-повар одного из владимирских ресторанов.

Генеральный спонсор акции:

магазины мужской одежды “TRUVOR“

ул. Горького, 76

ТК “Мегаторг”, 2-й этаж

Партнеры акции “Новогодний ужин”:

Ресторан “Фарфаллина“

Суздальский пр-т, 8

Тел.: (4922) 44-63-34

Магазин “Джинсовый мир”

ТЦ “Восток-1”

ул. Егорова, 8-б, 2-й этаж