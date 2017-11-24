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Новогодний ужин

Объявляем акцию “Новогодний ужин”!

Конкурс кулинарных рецептов

Prizyv.ru и магазины мужской одежды “TRUVOR” объявляют начало беспрецедентной акции “Новогодний ужин”! Это будет настоящий кулинарный батл!

Что нужно сделать?

Просто прислать свой фирменный рецепт новогоднего блюда и фото к нему на нашу почту: prizyv_kuhnya@mail.ru

Все рецепты будут опубликованы в фотоальбомах “Новогодний ужин” в группах prizyv.ru в “Одноклассниках” и “ВКонтакте” для открытого голосования. Голосование откроется 1 декабря.

В конце последнего месяца года мы объявим победителей! Два лидера голосования в соцсетях получат подарки от наших спонсоров.

Главный приз мы вручим автору рецепта, который выберет редакция “Призыва”! Его блюдо приготовит в нашей предновогодней программе шеф-повар одного из владимирских ресторанов.

 

Генеральный спонсор акции:

магазины мужской одежды “TRUVOR”

ул. Горького, 76

ТК “Мегаторг”, 2-й этаж

 

Партнеры акции “Новогодний ужин”:

 

Пиццерия “Франки Фэп”

ул. Большая Московская, 15

Тел. 8 (960) 730-55-55

 

Такси “Тройка”

Тел. 35-35-35

 

Магазин “Джинсовый мир”

ТЦ “Восток-1”

ул. Егорова, 8-б, 2-й этаж

 

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