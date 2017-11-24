Объявляем акцию “Новогодний ужин”!

Prizyv.ru и магазины мужской одежды “TRUVOR” объявляют начало беспрецедентной акции “Новогодний ужин”! Это будет настоящий кулинарный батл!
Что нужно сделать?
Просто прислать свой фирменный рецепт новогоднего блюда и фото к нему на нашу почту: prizyv_kuhnya@mail.ru
Все рецепты будут опубликованы в фотоальбомах “Новогодний ужин” в группах prizyv.ru в “Одноклассниках” и “ВКонтакте” для открытого голосования. Голосование откроется 1 декабря.
В конце последнего месяца года мы объявим победителей! Два лидера голосования в соцсетях получат подарки от наших спонсоров.
Главный приз мы вручим автору рецепта, который выберет редакция “Призыва”! Его блюдо приготовит в нашей предновогодней программе шеф-повар одного из владимирских ресторанов.
Генеральный спонсор акции:
магазины мужской одежды “TRUVOR”
ул. Горького, 76
ТК “Мегаторг”, 2-й этаж
Партнеры акции “Новогодний ужин”:
Пиццерия “Франки Фэп”
ул. Большая Московская, 15
Тел. 8 (960) 730-55-55
Такси “Тройка”
Тел. 35-35-35
Магазин “Джинсовый мир”
ТЦ “Восток-1”
ул. Егорова, 8-б, 2-й этаж
Обсуждение 5
какой вкусный конкурс! и подарки заманчивые. )
Надо учиться готовить. Моя вершина – доширак заварить и сосисосоны порезать.
Можно сосисоны елочкой выложить!
У меня, похоже уже есть рецепт: на прошлой неделе сам себя кормил…и даже фоткнул свой шедевр, чтобы женушку удивить )
Оливье!!! И мандарины!!!