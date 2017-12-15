Новогодний ужин: запекаем баранину с овощами

Третий новогодний ужин специально для вас, друзья, приготовил бренд-шеф гостиничного комплекса “Пушкарская слобода“. Максим Рыбаков – чемпион всероссийского кулинарного конкурса Chef a la Ruisse 2017 года и один из создателей проекта “Гастрономическая карта Владимирской области”:

В “Пушкарской слободе” несколько ресторанов: ресторан русской народной кухни «Улей», трактир «Пушкарь», ресторан “На Пинаихе” и гастрономическая лавка «Винегрет». Гости гостиничного комплекса могут не только попробовать блюда из меню Максима Рыбакова, но и принять участие в кулинарных мастер-классах от самого бренд-шефа и его помощников. Добро пожаловать в “Пушкарскую слободу”!

Гостиничный комплекс “Пушкарская слобода”

г.Суздаль, ул.Ленина, 45

Тел.: +7 800 350 53 03

www.pushkarka.ru

Что нужно сделать, чтобы принять участие в этом кулинарном батле?

Просто прислать свой фирменный рецепт новогоднего блюда и фото к нему на нашу почту:

prizyv_kuhnya@mail.ru

Все рецепты будут опубликованы в фотоальбомах Новогодний ужин в группах prizyv.ru в “Одноклассниках” и “ВКонтакте” для открытого голосования.

В конце декабря мы объявим победителей! Два лидера голосования в соцсетях получат подарки от наших спонсоров.

Главный приз мы вручим автору рецепта, который выберет редакция “Призыва”! Его блюдо приготовит в нашей предновогодней программе шеф-повар одного из владимирских ресторанов.

Генеральный спонсор акции:

магазины мужской одежды “TRUVOR“

ул. Горького, 76

ТК “Мегаторг”, 2-й этаж

Партнеры акции “Новогодний ужин”:

Такси “Тройка”

Тел. 35-35-35