Новогодний ужин: запекаем баранину с овощами

Третий новогодний ужин специально для вас, друзья, приготовил бренд-шеф гостиничного комплекса “Пушкарская слобода“. Максим Рыбаков – чемпион всероссийского кулинарного конкурса Chef a la Ruisse 2017 года и один из создателей проекта “Гастрономическая карта Владимирской области”:
В “Пушкарской слободе” несколько ресторанов: ресторан русской народной кухни «Улей», трактир «Пушкарь», ресторан “На Пинаихе” и гастрономическая лавка «Винегрет». Гости гостиничного комплекса могут не только попробовать блюда из меню Максима Рыбакова, но и принять участие в кулинарных мастер-классах от самого бренд-шефа и его помощников. Добро пожаловать в “Пушкарскую слободу”!
Гостиничный комплекс “Пушкарская слобода”
г.Суздаль, ул.Ленина, 45
Тел.: +7 800 350 53 03
www.pushkarka.ru
Что нужно сделать, чтобы принять участие в этом кулинарном батле?
Просто прислать свой фирменный рецепт новогоднего блюда и фото к нему на нашу почту:
prizyv_kuhnya@mail.ru
Все рецепты будут опубликованы в фотоальбомах Новогодний ужин в группах prizyv.ru в “Одноклассниках” и “ВКонтакте” для открытого голосования.
В конце декабря мы объявим победителей! Два лидера голосования в соцсетях получат подарки от наших спонсоров.
Главный приз мы вручим автору рецепта, который выберет редакция “Призыва”! Его блюдо приготовит в нашей предновогодней программе шеф-повар одного из владимирских ресторанов.
Генеральный спонсор акции:
магазины мужской одежды “TRUVOR“
ул. Горького, 76
ТК “Мегаторг”, 2-й этаж
Партнеры акции “Новогодний ужин”:
Тел. 35-35-35
Обсуждение 1
Рецепт настоящего новогоднего блюда! Будем готовить.