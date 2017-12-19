Новогодний ужин is coming… Не упусти свой шанс!

До подведения итогов акции “Новогодний ужин” осталось всего два дня. У вас остался последний шанс, чтобы принять участие в этом грандиозном кулинарном батле!
Что нужно сделать?
Просто прислать свой фирменный рецепт новогоднего блюда и фото к нему на нашу почту:
prizyv_kuhnya@mail.ru
Все рецепты мы публикуем в фотоальбомах “Новогодний ужин” в группах prizyv.ru в “Одноклассниках” и “ВКонтакте” для открытого голосования.
Два лидера голосования в соцсетях, набравшие наибольшее количество лайков, получат подарки от генерального спонсора акции магазина мужской одежды “TRUVOR” и партнеров. А главный приз -мультиварку – мы вручим автору рецепта, который выберет редакция “Призыва”!
Генеральный спонсор акции “Новогодний ужин”:
магазины мужской одежды “TRUVOR“
ул. Горького, 76
ТК “Мегаторг”, 2-й этаж
Партнер акции “Новогодний ужин”:
ул. Большая Московская, 20
Тел.: +7(903) 645-43-51
Фото: http://kaktutest.by
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