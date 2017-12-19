Новогодний ужин is coming… Не упусти свой шанс!

До подведения итогов акции “Новогодний ужин” осталось всего два дня. У вас остался последний шанс, чтобы принять участие в этом грандиозном кулинарном батле!

Что нужно сделать?

Просто прислать свой фирменный рецепт новогоднего блюда и фото к нему на нашу почту:

prizyv_kuhnya@mail.ru

Все рецепты мы публикуем в фотоальбомах “Новогодний ужин” в группах prizyv.ru в “Одноклассниках” и “ВКонтакте” для открытого голосования.

Два лидера голосования в соцсетях, набравшие наибольшее количество лайков, получат подарки от генерального спонсора акции магазина мужской одежды “TRUVOR” и партнеров. А главный приз -мультиварку – мы вручим автору рецепта, который выберет редакция “Призыва”!

Генеральный спонсор акции “Новогодний ужин”:

магазины мужской одежды “TRUVOR“

ул. Горького, 76

ТК “Мегаторг”, 2-й этаж

Партнер акции “Новогодний ужин”:

Plov Samsa Project

ул. Большая Московская, 20

Тел.: +7(903) 645-43-51

Фото: http://kaktutest.by