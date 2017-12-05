Новогодний ужин: акция продолжается

Prizyv.ru и магазины мужской одежды “TRUVOR” продолжают акцию “Новогодний ужин”! Принять участие в этом кулинарном батле может каждый!
Что нужно сделать?
Просто прислать свой фирменный рецепт новогоднего блюда и фото к нему на нашу почту: prizyv_kuhnya@mail.ru
Все рецепты мы публикуем в фотоальбомах “Новогодний ужин” в группах prizyv.ru в “Одноклассниках” и “ВКонтакте” для открытого голосования.
В конце декабря мы объявим победителей! Два лидера голосования в соцсетях, набравших наибольшее количество лайков, получат подарки от нашего генерального спонсора и партнеров. А главный приз мы вручим автору рецепта, который выберет редакция “Призыва”!
Генеральный спонсор акции “Новогодний ужин”:
магазины мужской одежды “TRUVOR“
ул. Горького, 76
ТК “Мегаторг”, 2-й этаж
Партнеры акции “Новогодний ужин”:
Ресторан “Фарфаллина“
Суздальский пр-т, 8
Тел.: (4922) 44-63-34
Магазин “Джинсовый мир”
ТЦ “Восток-1”
ул. Егорова, 8-б, 2-й этаж
Фото: http://s1.1zoom.me
Обсуждение 1
Какой красивый ролик, сразу появляется новогоднее настроение!