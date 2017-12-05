Новогодний ужин: акция продолжается

Prizyv.ru и магазины мужской одежды “TRUVOR” продолжают акцию “Новогодний ужин”! Принять участие в этом кулинарном батле может каждый!

Что нужно сделать?

Просто прислать свой фирменный рецепт новогоднего блюда и фото к нему на нашу почту: prizyv_kuhnya@mail.ru

Все рецепты мы публикуем в фотоальбомах “Новогодний ужин” в группах prizyv.ru в “Одноклассниках” и “ВКонтакте” для открытого голосования.

В конце декабря мы объявим победителей! Два лидера голосования в соцсетях, набравших наибольшее количество лайков, получат подарки от нашего генерального спонсора и партнеров. А главный приз мы вручим автору рецепта, который выберет редакция “Призыва”!

Генеральный спонсор акции “Новогодний ужин”:

магазины мужской одежды “TRUVOR“

ул. Горького, 76

ТК “Мегаторг”, 2-й этаж

Партнеры акции “Новогодний ужин”:

Ресторан “Фарфаллина“

Суздальский пр-т, 8

Тел.: (4922) 44-63-34

Магазин “Джинсовый мир”

ТЦ “Восток-1”

ул. Егорова, 8-б, 2-й этаж

Фото: http://s1.1zoom.me