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Новогодний ужин

Новогодний ужин: готовим пасту с морепродуктами

Этот рецепт прислал один из участников нашего кулинарного батла

Prizyv.ru и магазины мужской одежды “TRUVOR” представляют первый выпуск “Кухни” в рамках акции “Новогодний ужин”.

Из присланных вами рецептов мы выбрали традиционное итальянское блюдо – пасту с морепродуктами:

Что нужно сделать, чтобы принять участие в этом кулинарном батле?

Просто прислать свой фирменный рецепт новогоднего блюда и фото к нему на нашу почту:

prizyv_kuhnya@mail.ru

Все рецепты будут опубликованы в фотоальбомах “Новогодний ужин” в группах prizyv.ru в “Одноклассниках” и “ВКонтакте” для открытого голосования.

В конце декабря мы объявим победителей! Два лидера голосования в соцсетях получат подарки от наших спонсоров.

Главный приз мы вручим автору рецепта, который выберет редакция “Призыва”! Его блюдо приготовит в нашей предновогодней программе шеф-повар одного из владимирских ресторанов.

Генеральный спонсор акции:

магазины мужской одежды “TRUVOR

ул. Горького, 76

ТК “Мегаторг”, 2-й этаж

Партнеры акции “Новогодний ужин”:

Пиццерия “Франки Фэп

ул. Большая Московская, 15

Тел. 8 (960) 730-55-55

Такси “Тройка”

Тел. 35-35-35

Магазин “Джинсовый мир”

ТЦ “Восток-1”

ул. Егорова, 8-б, 2-й этаж

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Обсуждение 10

  • Счастье:
    01.12.2017 в 13:47

    очень интересные съемки получились, особенно с высоты птичьего полета. креативненько так….Молодцы!

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  • Светлова:
    01.12.2017 в 14:32

    Передача – супер! Трувор – рулит! Не знала, что есть и отдельно стоящий магазин! Призыв – молодец, такая съемка – супер! Лена добавила колорита съемкам!

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  • Арина:
    01.12.2017 в 14:50

    Ролик замечательный! Захотелось опробовать такой рецепт! Спасибо!

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  • Людвиг Ван:
    01.12.2017 в 15:08

    Хочу с гребешками! Где купить гребешки???????

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  • Юлия:
    01.12.2017 в 15:13

    Теперь я знаю, куда мы сегодня пойдем после работы с подругами ужинать))) очень аппетитно!

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  • Plyaskina:
    01.12.2017 в 15:15

    Друзья, спасибо вам за такие отзывы! Ждем ваших рецептов!

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  • Семен:
    01.12.2017 в 15:56

    А почему макароны черные?

    Ответить
  • Наталья:
    01.12.2017 в 17:14

    Макароны для нигеров)

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  • Полина:
    01.12.2017 в 17:28

    Мне тоже понравилось, считаю, что правильное решение создавать людям новогоднее настроение))))))))))))

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  • Plyaskina:
    01.12.2017 в 17:29

    Это спагетти неро (ит. NERO – “черный”) с чернилами каракатицы)) Кстати, вкусно!

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