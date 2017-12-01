Новогодний ужин: готовим пасту с морепродуктами

Prizyv.ru и магазины мужской одежды “TRUVOR” представляют первый выпуск “Кухни” в рамках акции “Новогодний ужин”.
Из присланных вами рецептов мы выбрали традиционное итальянское блюдо – пасту с морепродуктами:
Что нужно сделать, чтобы принять участие в этом кулинарном батле?
Просто прислать свой фирменный рецепт новогоднего блюда и фото к нему на нашу почту:
prizyv_kuhnya@mail.ru
Все рецепты будут опубликованы в фотоальбомах “Новогодний ужин” в группах prizyv.ru в “Одноклассниках” и “ВКонтакте” для открытого голосования.
В конце декабря мы объявим победителей! Два лидера голосования в соцсетях получат подарки от наших спонсоров.
Главный приз мы вручим автору рецепта, который выберет редакция “Призыва”! Его блюдо приготовит в нашей предновогодней программе шеф-повар одного из владимирских ресторанов.
Генеральный спонсор акции:
магазины мужской одежды “TRUVOR“
ул. Горького, 76
ТК “Мегаторг”, 2-й этаж
Партнеры акции “Новогодний ужин”:
Пиццерия “Франки Фэп“
ул. Большая Московская, 15
Тел. 8 (960) 730-55-55
Тел. 35-35-35
Магазин “Джинсовый мир”
ТЦ “Восток-1”
ул. Егорова, 8-б, 2-й этаж
Обсуждение 10
очень интересные съемки получились, особенно с высоты птичьего полета. креативненько так….Молодцы!
Передача – супер! Трувор – рулит! Не знала, что есть и отдельно стоящий магазин! Призыв – молодец, такая съемка – супер! Лена добавила колорита съемкам!
Ролик замечательный! Захотелось опробовать такой рецепт! Спасибо!
Хочу с гребешками! Где купить гребешки???????
Теперь я знаю, куда мы сегодня пойдем после работы с подругами ужинать))) очень аппетитно!
Друзья, спасибо вам за такие отзывы! Ждем ваших рецептов!
А почему макароны черные?
Макароны для нигеров)
Мне тоже понравилось, считаю, что правильное решение создавать людям новогоднее настроение))))))))))))
Это спагетти неро (ит. NERO – “черный”) с чернилами каракатицы)) Кстати, вкусно!