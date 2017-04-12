Новобранцев накормят в вагоне-ресторане

План весенней призывной кампании – около 1600 человек. Большая часть новобранцев отправится служить в Западный военный округ в сухопутные войска и Росгвардию. Еще одним почетным местом службы станут научные роты.

«10 наших ребят отправятся служить в научную роту в Московской области. Это очень почётная и перспективная служба, по окончании которой можно продолжить работать в научной роте как на гражданской должности, так и в рамках военной службы — уже в звании лейтенанта», – подчеркнул облвоенком.

В Севастополь для службы на кораблях и в морской пехоте планируется отправить 20 человек. Жалеющих проходить там службу немало, однако попадают туда далеко не все: важным критерием остаётся состояние здоровья новобранца.

Традиционно часть молодых людей будет проходить военную службу рядом с домом. Это, в первую очередь, женатые мужчины, воспитывающие маленьких детей, а также имеющие больных или пенсионного возраста родителей.

Тех же, кто отправится служить далеко, коснётся новшество нынешней кампании: при следовании к месту службы эшелоном более трёх суток призывников станут кормить в вагонах-ресторанах, а не сухпайками, как ранее.

Еще одно нововведение связано с действием отсрочек для студентов средних профессиональных учебных заведений. Напомним, что если раньше им необходимо было в 20 лет прерывать учёбу для военной службы, то теперь ребят не будут призывать до окончания учебного заведения. При этом отсрочка предоставляется «автоматически», никаких действий для её получения студентам предпринимать не надо.

Что касается альтернативной службы, этой весной на неё отправятся 5 призывников из Владимирской области. По словам Владимира Кручинина, согласно поступившей разнарядке, все они будут трудиться в отделениях «Почты России».

Важным направлением в рамках организации призыва остаётся работа с «уклонистами». В осенний призыв таковых было 19 человек. Трое из них уже осуждены и приговорены к штрафам до 30 тысяч рублей. Остальными занимаются правоохранительные органы.

Что касается здоровья призывников, то цифры говорят о его улучшении. Так, если в 2014 году годными к военной службе были признали 75,7% призывников, то сейчас цифра поднялась до 76,9%.). Наиболее часто у призывников встречаются заболевания системы кровообращения и эндокринной системы, а именно – дефицит массы тела и ожирение.

Фото: http://aromashevo.online/i/n/970/192970/tn_192970_729a224b9aa4d.jpg