Новобранцев с дипломами двигают в науку

За время осеннего призыва в военкоматы страны прибыли 623 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, из них 152 тысячи отправились на службу, а 470 тысяч получили отсрочку либо освобождение от призыва. Владимирская область пополнила ряды Вооруженных сил на 1790 человек, полностью выполнив план призыва.

В Генштабе ВС отмечают, что количество желающих пройти альтернативную службу по-прежнему невелико – 0,2% от общего числа призывников. Эти ребята отрабатывают воинский долг в медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания и федеральной почтовой службе.

Растет количество призывников, получивших высшее образование. Если в начале 2000-х этот показатель был равен всего 3%, то сегодня каждый пятый призывник идет в армию, имея на руках диплом. Самые талантливые и перспективные из них попадают в научные роты. Всего в эти подразделения, где можно нести службу и не отвлекаться от научных исследований, осенью отправились 994 призывника, в том числе 12 наших земляков.

По данным военкоматов, призывники «здоровеют». По сравнению с 2012 годом количество граждан, признанных по состоянию здоровья годными и годными к военной службе с незначительными ограничениями, увеличилось более чем на 8% и в настоящее время составляет 78,3%. В топе болезней, помешавших призывникам отправиться на службу: сколиоз и плоскостопие, аритмия и гипертония, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Внимательнее стали и относится к лицам с признаками девиантного поведения. От службы их не освобождают, но вход в ВДВ, разведку и ракетные войска для них остается закрытым.

И еще одна интересная цифра статистики: в 2016 году число уклонистов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 20%. То ли призывники стали сознательнее, то ли отлично сработали военкоматы…

Фото: http://army-news.ru/images_stati/studenty_smogut_sluzhit_2.jpg