На Крещение владимирцев напоят чаем и накормят кашей

Учитывая опыт прошлых лет, ожидается, что в крещенских купаниях только на озере Семязино примут участие около 2,5 тысяч владимирцев. Накануне здесь прошла проверка.

Как сообщает владимирская мэрия, для безопасности участников крещенских купаний на водоеме будет обеспечено дежурство спасателей, медиков, сотрудников полиции и Госавтоинспекции. Для купальщиков установят обогреваемые палатки, где можно будет переодеться в комфортных условиях, а рядом развернут полевую кухню с бесплатной кашей и горячим чаем. Для приехавших на личных машинах предусмотрены парковочные места у гипермаркета «Лента». Непосредственно к озеру сможет проехать только спецтехника, в мэрии отмечают, это еще одна мера по обеспечению безопасности жителей и гостей областного центра.

Сегодня в 12.00 около вырубленной купели пройдет богослужение, а с 13.00 и до глубокой ночи все желающие смогут совершить обряд омовения.

Всего же в этом году, по данным регионального МЧС, во Владимирской области оборудуют 55 купелей. Большая часть из них – на открытых водоемах. Однако будут и искусственные иордани – деревянные купели, установленные в храмах тех мест, где нет ни речки, ни пруда.

Ознакомиться со списком купелей можно здесь.

Фото Марины Сычевой