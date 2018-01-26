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Готовим сливочный суп с певицей Юлией Покачаловой

Огненная девушка делится рецептом

  1. Рецептом делится солистка «Агидель»

    Сливочный суп на “Призыв.ру” приготовила солистка фолк-рок группы «Агидель» и просто огненная девушка Юлия Покачалова. Рецепт сливочного супа имеет французское или итальянское происхождение, но Юлия привнесла в него свою нотку. По её мнению, это лёгкий суп, пахнущий летом. Попробуйте приготовить это блюдо по её рецепту, и вы сами в этом убедитесь. Далее предоставляем слово Юлии.

  2. Какие ингредиенты берём

    Ингредиенты (на 1,5 литра супа):
    Кусочек грудки 150 г
    2 картофелины
    2 луковки
    Чеснок по вкусу
    Плавленый или сливочный сыр 3 кусочка
    Молоко
    Гренки
    Приправы
    Соль
    Свежая зелень

    Время приготовления – 45-50 мин. Важно соблюдать последовательность закладки ингредиентов!

  3. Чистим овощи

    Варим кусок курицы 25 мин. А тем временем чистим картофелины, луковки и чеснок.

  4. Варим курицу и овощи

    Курица готова, вынимаем, остужаем и режем мясо на мелкие кусочки.

    А в воду опускаем овощи и мясо и продолжаем варить ещё 15 мин., чтобы проварилась картошка.

  5. Разминаем пюре

    В это время трем сыр на мелкой тёрке, режем батон и обжариваем гренки.

    Вынимаем картофель, разминаем мялкой в пюре и кладем обратно в кастрюлю.

  6. Добавляем сыр и приправы

    Вслед за ним сразу кидаем тертый сыр и приправы.

    У меня это сушёная зелень, немного карри и лавровый лист.

  7. Получаем лёгкий суп со вкусом лета

    Варим ещё 3-5 минут – и супчик готов!

    Порционно разливаем в тарелки и добавляем немного молока, гренок и непременно свежую зелень – это придает нашему супу лёгкость и вкус лета.

    При готовности его можно перемолоть блендером, получится суп-пюре! Если кому-то так больше нравится.

    Приятного аппетита!

    Автор: Юлия Митина
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