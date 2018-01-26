Готовим сливочный суп с певицей Юлией Покачаловой

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Рецептом делится солистка «Агидель»
Сливочный суп на “Призыв.ру” приготовила солистка фолк-рок группы «Агидель» и просто огненная девушка Юлия Покачалова. Рецепт сливочного супа имеет французское или итальянское происхождение, но Юлия привнесла в него свою нотку. По её мнению, это лёгкий суп, пахнущий летом. Попробуйте приготовить это блюдо по её рецепту, и вы сами в этом убедитесь. Далее предоставляем слово Юлии.
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Какие ингредиенты берём
Ингредиенты (на 1,5 литра супа):
Кусочек грудки 150 г
2 картофелины
2 луковки
Чеснок по вкусу
Плавленый или сливочный сыр 3 кусочка
Молоко
Гренки
Приправы
Соль
Свежая зелень
Время приготовления – 45-50 мин. Важно соблюдать последовательность закладки ингредиентов!
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Чистим овощи
Варим кусок курицы 25 мин. А тем временем чистим картофелины, луковки и чеснок.
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Варим курицу и овощи
Курица готова, вынимаем, остужаем и режем мясо на мелкие кусочки.
А в воду опускаем овощи и мясо и продолжаем варить ещё 15 мин., чтобы проварилась картошка.
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Разминаем пюре
В это время трем сыр на мелкой тёрке, режем батон и обжариваем гренки.
Вынимаем картофель, разминаем мялкой в пюре и кладем обратно в кастрюлю.
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Добавляем сыр и приправы
Вслед за ним сразу кидаем тертый сыр и приправы.
У меня это сушёная зелень, немного карри и лавровый лист.
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Получаем лёгкий суп со вкусом лета
Варим ещё 3-5 минут – и супчик готов!
Порционно разливаем в тарелки и добавляем немного молока, гренок и непременно свежую зелень – это придает нашему супу лёгкость и вкус лета.
При готовности его можно перемолоть блендером, получится суп-пюре! Если кому-то так больше нравится.
Приятного аппетита!
Автор: Юлия Митина
Готовим сливочный суп с певицей Юлией Покачаловой
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Обсуждение 1
Так захотелось есть!