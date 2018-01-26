Готовим сливочный суп с певицей Юлией Покачаловой

Варим ещё 3-5 минут – и супчик готов!

Порционно разливаем в тарелки и добавляем немного молока, гренок и непременно свежую зелень – это придает нашему супу лёгкость и вкус лета.

При готовности его можно перемолоть блендером, получится суп-пюре! Если кому-то так больше нравится.

Приятного аппетита!

Автор: Юлия Митина