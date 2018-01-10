Что вы знаете о Юрьеве-Польском?

В каком году основан город Юрьев-Польский?
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Неправильно!
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Кто был основателем города Юрьева-Польского?
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Неправильно!
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На какой реке расположен город Юрьев-Польский?
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Неправильно!
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В каком урочище близ Юрьева-Польского дважды проходили крупные битвы междоусобной войны Северо-Восточной Руси в XII-XIII веках?
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Неправильно!
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Сколько лет просуществовало Юрьевское княжество со столицей в городе Юрьеве-Польском?
Правильно!
Неправильно!
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Какая ягода попала на герб города Юрьева-Польского?
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Какой известный белокаменный собор XII-XIII веков находится в Юрьеве-Польском?
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Какая старейшая из сухопутных дорог Центральной России проходила через Юрьев-Польский?
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Неправильно!
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Какая порода лошадей до сих пор культивируется в Юрьев-Польском районе?
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Неправильно!
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Кто из великих полководцев Отечественной войны 1812 года умер в усадьбе князей Голицыных с. Сима Юрьев-Польского уезда?
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Неправильно!
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На территории какого монастыря располагается Юрьев-Польский историко-архитектурный музей?
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Неправильно!
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Какой из перечисленных фильмов не снимали в городе Юрьеве-Польском?
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Неправильно!
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Кто из современных московских художников обрел свое вдохновение и стал всемирно известным после переезда из столицы в Юрьев-Польский район?
Правильно!
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Что из себя представляют соревнования «Осенний замес», которые ежегодно проходят в Юрьев-Польском районе?
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Какое из перечисленных предприятий не находится в Юрьеве-Польском?
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Обсуждение 6
7 из 15 Опять сложновато пришлось
Был в Ю.П.-6 января. Поэтому 12 из 15
10 из 15! Ура!
10 из 15!!! Гораздо лучше, чем про Суздаль!
Очень люблю этот город! Каждый год с друзьями по нескольку раз туда ездим бродить по его тихим старинным улочкам. Но все-таки больше знаю его современную жизнь, чем историю. Поэтому только 9 из 15:((
Всё в точку! Потому что я из Юрьев-Польского.