Что вы знаете о Юрьеве-Польском?

В каком году основан город Юрьев-Польский? 1078 1152 1547 Правильно! Неправильно! -

Кто был основателем города Юрьева-Польского? Владимир Мономах Юрий Долгорукий Иван Грозный Правильно! Неправильно! -

На какой реке расположен город Юрьев-Польский? Колокша Клязьма Яхрома Правильно! Неправильно! -

В каком урочище близ Юрьева-Польского дважды проходили крупные битвы междоусобной войны Северо-Восточной Руси в XII-XIII веках? Даниловское Смердово Липицы Правильно! Неправильно! -

Сколько лет просуществовало Юрьевское княжество со столицей в городе Юрьеве-Польском? 103 133 173 Правильно! Неправильно! -

Какая ягода попала на герб города Юрьева-Польского? Вишня Рябина Калина Правильно! Неправильно! -

Какой известный белокаменный собор XII-XIII веков находится в Юрьеве-Польском? Дмитриевский собор Георгиевский собор Спасо-Преображенский собор Правильно! Неправильно! -

Какая старейшая из сухопутных дорог Центральной России проходила через Юрьев-Польский? Хомутовская дорога (Хомутовка) Владимирский тракт (Владимирка) Стромынская дорога (Стромынка) Правильно! Неправильно! -

Какая порода лошадей до сих пор культивируется в Юрьев-Польском районе? Русский тяжеловоз Советский тяжеловоз Владимирский тяжеловоз Правильно! Неправильно! -

Кто из великих полководцев Отечественной войны 1812 года умер в усадьбе князей Голицыных с. Сима Юрьев-Польского уезда? Петр Багратион Александр Тучков Михаил Барклай-де-Толли Правильно! Неправильно! -

На территории какого монастыря располагается Юрьев-Польский историко-архитектурный музей? Свято-Введенский Никоновский монастырь Михайло-Архангельский монастырь Свято-Никольский монастырь Правильно! Неправильно! -

Какой из перечисленных фильмов не снимали в городе Юрьеве-Польском? «Горько!» «Юрьев день» «Гуляй, Вася!» Правильно! Неправильно! -

Кто из современных московских художников обрел свое вдохновение и стал всемирно известным после переезда из столицы в Юрьев-Польский район? Дмитрий Анненков Станислав Плутенко Владимир Любаров Правильно! Неправильно! -

Что из себя представляют соревнования «Осенний замес», которые ежегодно проходят в Юрьев-Польском районе? Конкурс профмастерства хлебопеков Гонки на внедорожниках по бездорожью Районное первенство по боям без правил Правильно! Неправильно! -