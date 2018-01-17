Что вы знаете о городе Вязники?

Откуда произошло название города Вязники? Вокруг города в изобилии произрастали вязы Город расположен «на вязьях», то есть на вязком, болотистом месте В этом месте увяз и погиб в болоте древнерусский князь Кий Правильно! Неправильно! -

Какой город Древней Руси был заложен в XII веке недалеко от нынешних Вязников, а в XIII веке сожжен ордами хана Батыя? Бережец Стародуб-на-Клязьме Ярополч-Залесский Правильно! Неправильно! -

В каком году Вязниковская слобода стала городом Вязники? 1567 1778 1927 Правильно! Неправильно! -

Кто из известных архитекторов XVIII века спроектировал дом купца Елизарова, где сейчас располагается Вязниковский историко-художественный музей? Василий Баженов Матвей Казаков Варфоломей Растрелли Правильно! Неправильно! -

Сколько крупных полотняно-ткацких фабрик работало в Вязниках до революции? 4 10 17 Правильно! Неправильно! -

Какая из перечисленных песен написана НЕ на стихи известного вязниковского поэта Алексея Фатьянова? Смуглянка Темная ночь Соловьи Правильно! Неправильно! -

Сколько вязниковцев стали Героями Советского Союза? 19 26 32 Правильно! Неправильно! -

Как называется площадка, на которой проходят ежегодные Фатьяновские праздники поэзии и песни? Солнечная поляночка Рогожская застава Заречная улица Правильно! Неправильно! -

Кто из космонавтов СССР родился и вырос в Вязниках? Валентина Терешкова Валерий Кубасов Алексей Леонов Правильно! Неправильно! -

Где в городе Вязники находится памятник жертвам политических репрессий? Фатьяновский парк На Аллее Боевой славы На территории Благовещенского женского монастыря Правильно! Неправильно! -

Что за архитектурное сооружение, расположенное в городе Вязники, изображено на фотографии? Водонапорная башня Католический костел Усадьба фабриканта Сергея Сенькова Правильно! Неправильно! -

Какая река протекает прямо по улицам города Вязники? Клязьма Волшник Тара Правильно! Неправильно! -

Какое предприятие является на сегодняшний день крупнейшим предприятием Вязников? Вязниковский завод автотракторной осветительной арматуры Ярцевская фабрика — прядение текстильных волокон Вязниковская швейная фабрика Правильно! Неправильно! -

Какой уникальный экспонат, единственный в России, имеется в экспозициях Вязниковского историко-художественного музея? Кинопроектор братьев Люмьер Первая лампочка Эдиссона Паровая машина Джеймса Уатта Правильно! Неправильно! -