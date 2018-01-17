Что вы знаете о городе Вязники?

Откуда произошло название города Вязники?
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Какой город Древней Руси был заложен в XII веке недалеко от нынешних Вязников, а в XIII веке сожжен ордами хана Батыя?
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В каком году Вязниковская слобода стала городом Вязники?
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Кто из известных архитекторов XVIII века спроектировал дом купца Елизарова, где сейчас располагается Вязниковский историко-художественный музей?
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Неправильно!
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Сколько крупных полотняно-ткацких фабрик работало в Вязниках до революции?
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Какая из перечисленных песен написана НЕ на стихи известного вязниковского поэта Алексея Фатьянова?
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Сколько вязниковцев стали Героями Советского Союза?
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Как называется площадка, на которой проходят ежегодные Фатьяновские праздники поэзии и песни?
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Кто из космонавтов СССР родился и вырос в Вязниках?
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Где в городе Вязники находится памятник жертвам политических репрессий?
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Что за архитектурное сооружение, расположенное в городе Вязники, изображено на фотографии?
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Какая река протекает прямо по улицам города Вязники?
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Какое предприятие является на сегодняшний день крупнейшим предприятием Вязников?
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Какой уникальный экспонат, единственный в России, имеется в экспозициях Вязниковского историко-художественного музея?
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Чем по своей сути является знаменитый «Венец» города Вязники?
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