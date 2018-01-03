Что вы знаете об Александрове?

Кто из русских царей сделал Александровскую слободу фактически своей столицей? Иван III Василий III Иван IV Правильно! Неправильно! -

В каком году Александровская слобода стала городом Александровом? 1778 1861 1918 Правильно! Неправильно! -

Какая церковь Александрова, возведенная в начале XVI века, является первым каменным шатровым храмом Древней Руси? Покровская церковь Сретенская церковь Рождественский собор Правильно! Неправильно! -

В каком году в Александрове была открыта первая провинциальная типография России? 1569 1743 1872 Правильно! Неправильно! -

Сколько времени просуществовала «Александровская республика» в 1905 году, после вооруженного восстания рабочих? 16 часов 48 часов 72 часа Правильно! Неправильно! -

Какой уникальный музей есть в Александрове? Геологический музей Музей рукотворного камня Музей «Музыка камня» Правильно! Неправильно! -

Какой продукцией массового спроса был знаменит Александров в советское время? Телевизор Магнитофон Швейная машинка Правильно! Неправильно! -

Какая российская поэтесса приезжала в Александров в гости к своей сестре? Анна Ахматова Марина Цветаева Белла Ахмадуллина Правильно! Неправильно! -

Какой фильм-сказка снимался в Александрове и его окрестностях? «Руслан и Людмила» «Морозко» «Садко» Правильно! Неправильно! -

Кто из жителей Александрова дважды становился олимпийским чемпионом? Ольга Данилова Анфиса Резцова Алексей Прокуроров Правильно! Неправильно! -

Действие какой известной оперы происходит в Александровской слободе? «Царская невеста» «Снегурочка» «Князь Игорь» Правильно! Неправильно! -

Кто из советских актрис родился и вырос в городе Струнино Александровского района? Анна Каменкова Марина Дюжева Людмила Нильская Правильно! Неправильно! -

Кого из сынов Александрова называют «русским Леонардо» за глубину и разносторонность его научных интересов? Василий Зубов Иван Алексинский Александр Кудрявцев Правильно! Неправильно! -

Какое сооружение Александровского кремля изображено на картине местного художника Александра Колоскова? Покровская церковь Троицкий собор Успенская церковь Правильно! Неправильно! -