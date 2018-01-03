Что вы знаете об Александрове?

Кто из русских царей сделал Александровскую слободу фактически своей столицей?
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В каком году Александровская слобода стала городом Александровом?
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Какая церковь Александрова, возведенная в начале XVI века, является первым каменным шатровым храмом Древней Руси?
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В каком году в Александрове была открыта первая провинциальная типография России?
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Сколько времени просуществовала «Александровская республика» в 1905 году, после вооруженного восстания рабочих?
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Какой уникальный музей есть в Александрове?
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Какой продукцией массового спроса был знаменит Александров в советское время?
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Какая российская поэтесса приезжала в Александров в гости к своей сестре?
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Какой фильм-сказка снимался в Александрове и его окрестностях?
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Кто из жителей Александрова дважды становился олимпийским чемпионом?
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Действие какой известной оперы происходит в Александровской слободе?
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Кто из советских актрис родился и вырос в городе Струнино Александровского района?
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Кого из сынов Александрова называют «русским Леонардо» за глубину и разносторонность его научных интересов?
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Какое сооружение Александровского кремля изображено на картине местного художника Александра Колоскова?
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Кто из участников культовых рок-групп «Ария» и «Кипелов» родом из Александрова?
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