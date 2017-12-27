Что вы знаете о Суздале?

Кто из наших великих земляков произнес: «Суздаль больше, чем город. Суздаль – целый мир, особое явление русской жизни»?

Что обозначают эти два обелиска при въезде в Суздаль?

Победа русского народа в Отечественной войне 1812 г.

В честь какого события в XIX веке была сооружена самая высокая постройка Суздаля - 72-метровая (со шпилем) колокольня Ризоположенского монастыря?

Где впервые на городском здании появилось изображение суздальского герба - позолоченный сокол?

К какому знаменательному событию 1913 года были отремонтированы дорога от Владимира до Суздаля и Большой мост через реку Каменку, а на главной улице Суздаля все домовладельцы покрасили свои дома?

Что размещалось до революции в здании нынешнего Суздальского художественно-реставрационного училища?

Какой из указанных памятников древнерусского зодчества Суздальского района не входит в состав Списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сформированного в 1992 году?

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше (1152 году)

Церковь Покрова на Нерли (1165 год)

Церковь Косьмы и Дамиана (1725 г.)