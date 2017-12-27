Что вы знаете о Суздале?

Кто из наших великих земляков произнес: «Суздаль больше, чем город. Суздаль – целый мир, особое явление русской жизни»?
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Что обозначают эти два обелиска при въезде в Суздаль?
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В честь какого события в XIX веке была сооружена самая высокая постройка Суздаля - 72-метровая (со шпилем) колокольня Ризоположенского монастыря?
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Где впервые на городском здании появилось изображение суздальского герба - позолоченный сокол?
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К какому знаменательному событию 1913 года были отремонтированы дорога от Владимира до Суздаля и Большой мост через реку Каменку, а на главной улице Суздаля все домовладельцы покрасили свои дома?
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Что размещалось до революции в здании нынешнего Суздальского художественно-реставрационного училища?
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Какой из указанных памятников древнерусского зодчества Суздальского района не входит в состав Списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сформированного в 1992 году?
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Перед каким сооружением танцевал герой Георгия Вицина Миша Бальзаминов в кинокартине «Женитьба Бальзаминова», снятой в Суздале в 1964 году?
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Какой суздальский монастырь стал местом ссылки женщин из известных княжеских и боярских родов?
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Кого называет «Рыцарем Суздаля» в своем произведении «Владимирские проселки» Владимир Солоухин?
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Кто из выдающихся мастеров живописи является автором данной работы?
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Кто из уроженцев Суздаля в XVIII веке разгадал тайну фарфора и наладил его производство в России?
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Чем пленил своих земляков моряк-подводник Алексей Лебедев?
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Жизнь кого из героев Великой Смуты тесно была связана с Суздалем?
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Какой из перечисленных фильмов не снимали в Суздале?
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