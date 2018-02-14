Тест: что вы знаете о Меленках?

Почему селение Меленки стало носить такое название?
Правильно!
Неправильно!
-
В каком году село Меленки стало городом?
Правильно!
Неправильно!
-
Какого типа крепостной театр был у меленковского помещика Н. Названова в с. Приклон?
Правильно!
Неправильно!
-
Какое полезное ископаемое добывали только в Меленковском уезде и более нигде во Владимирской губернии?
Правильно!
Неправильно!
-
Кто из летчиков - участников экспедиции по спасению экипажа парохода «Челюскин» родом из Меленковского края?
Правильно!
Неправильно!
-
Кто из руководителей ОАО «Российские железные дороги», одной из крупнейших в мире транспортных компаний, родился в Меленках в 1948 г.?
Правильно!
Неправильно!
-
Кто из спортсменов-гиревиков, попавших в Книгу рекордов Гиннесса, живет в Меленках?
Правильно!
Неправильно!
-
Кто из уроженцев Меленок был одним из пионеров русского авангарда?
Правильно!
Неправильно!
-
Имя какого известного советского литературоведа и критика из Меленок носил педагогический институт г. Владимира?
Правильно!
Неправильно!
-
Какой район Владимирской области полностью входил в состав Меленковского уезда до 1926 года?
Правильно!
Неправильно!
-
Какой завод был самым крупным в Меленках в годы советской власти?
Правильно!
Неправильно!
-
В какой дисциплине дружина меленковских ратоборцев «Русичи» 7 раз была чемпионом России?
Правильно!
Неправильно!
-
Что было в колокольне разрушенного меленковского храма Всех Святых в советское время?
Правильно!
Неправильно!
-
Какая река, кроме Меленки, протекает по улицам города?
Правильно!
Неправильно!
-
Что стояло до 1934 года на месте нынешнего меленковского парка культуры и отдыха?
Правильно!
Неправильно!
-
Просмотры:
Обсуждение