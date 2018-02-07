Тест: что вы знаете о Киржаче?

В каком году впервые упоминается поселение на реке Киржаче в духовной грамоте Ивана Калиты?
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Какая птица изображена на гербе Киржача?
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В каком году образован город Киржач?
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Сколько шелкоткацких фабрик было в Киржаче до революции?
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Какая часть всех шёлковых тканей, вырабатываемых в Российской Империи, производилась в Киржаче и окрестных селах?
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Какую продукцию массово выпускало медно-латунное заведение г. Киржача в конце XIX – начале XX вв.?
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Каким образом первый космонавт Земли Юрий Гагарин навечно связан с Киржачской землей?
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Почему Вшивая горка в Киржаче получила такое название?
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Какое участие принимал аэродром «Киржач» в космической программе Советского Союза?
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Какой авиационный полк базировался во время Великой Отечественной войны в Киржаче?
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Какая церковь была воздвигнута в Киржаче на Селивановой горе в 1653 году?
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Обе бабушки какого советского поэта были родом из Киржача?
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Какой монастырь Киржача основал Сергий Радонежский в 1398 году?
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Какой музей открылся в Киржаче осенью прошлого года?
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Какое сооружение города Киржача занесено в Книгу рекордов Гиннесса?
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