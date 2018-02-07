Тест: что вы знаете о Киржаче?

В каком году впервые упоминается поселение на реке Киржаче в духовной грамоте Ивана Калиты? 1085 1256 1332 Правильно! Неправильно! -

Какая птица изображена на гербе Киржача? Сова Филин Феникс Правильно! Неправильно! -

В каком году образован город Киржач? 1567 1778 1934 Правильно! Неправильно! -

Сколько шелкоткацких фабрик было в Киржаче до революции? 3 5 8 Правильно! Неправильно! -

Какая часть всех шёлковых тканей, вырабатываемых в Российской Империи, производилась в Киржаче и окрестных селах? Пятая Седьмая Десятая Правильно! Неправильно! -

Какую продукцию массово выпускало медно-латунное заведение г. Киржача в конце XIX – начале XX вв.? Проволока Самовары Котлы Правильно! Неправильно! -

Каким образом первый космонавт Земли Юрий Гагарин навечно связан с Киржачской землей? Юрий Гагарин родился в Киржаче Жена Юрия Гагарина родом из Киржача Самолет Юрия Гагарина разбился около Киржача Правильно! Неправильно! -

Почему Вшивая горка в Киржаче получила такое название? Горка очень небольшая по величине На этом месте в стародавние времена была городская свалка В Отечественную войну 1812 г. здесь был карантинный лагерь Правильно! Неправильно! -

Какое участие принимал аэродром «Киржач» в космической программе Советского Союза? Здесь проходил парашютную подготовку первый отряд космонавтов Сюда приземлялись первые посадочные капсулы с космонавтами Здесь проходили испытания первых спутников Земли Правильно! Неправильно! -

Какой авиационный полк базировался во время Великой Отечественной войны в Киржаче? Женский авиационный полк Героя Советского Союза Марины Расковой 6-й отдельный учебно-тренировочный авиационный полк 101-й транспортный авиационный полк Правильно! Неправильно! -

Какая церковь была воздвигнута в Киржаче на Селивановой горе в 1653 году? Никольская церковь Всехсвятская церковь Успенская церковь Правильно! Неправильно! -

Обе бабушки какого советского поэта были родом из Киржача? Андрея Вознесенского Роберта Рождественского Евгения Евтушенко Правильно! Неправильно! -

Какой монастырь Киржача основал Сергий Радонежский в 1398 году? Скорбященский Хмелевский монастырь Стефано-Махрищский монастырь Свято-Благовещенский монастырь Правильно! Неправильно! -

Какой музей открылся в Киржаче осенью прошлого года? Музей «Меди и латуни» Мини-музей наличника Историко-краеведческий и художественный музей Правильно! Неправильно! -