Что вы знаете о Коврове?

В каком году был основан город Ковров?
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Почему на гербе города Коврова изображены зайцы?
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Потомками какой правящей династии были основатели города – князья Ковровы?
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Какая церковь в 1778 году была первой построена в Коврове?
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Какое предприятие было крупнейшим до революции в Коврове?
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Кто такой Николай Абельман, имя которого носят улица, ткацкая фабрика и санаторий в Коврове?
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В каком году началось строительство Ковровского пулеметного завода?
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Кто из ковровских конструкторов изобрел автоматическое стрелковое оружие?
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Какой вид строительной техники впервые начали выпускать в Коврове?
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Какое оружие ковровских конструкторов было самым популярным и массовым в Великой Отечественной войне?
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Какой уникальный строительный материал добывают в Мелехово Ковровского района с VII века?
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Какой водоем в Ковровском районе называют «Малыгинским Байкалом»?
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Усадьба предков какого русского композитора находится в Ковровском районе?
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Что, кроме оружия, выпускал завод имени Дегтярева?
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Какой награды удостоен город Ковров за заслуги его жителей перед Отечеством?
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