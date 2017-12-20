Что вы знаете о Коврове?

В каком году был основан город Ковров? 1778 1865 1934 Правильно! Неправильно! -

Почему на гербе города Коврова изображены зайцы? Повсеместно зайцы – символ плодородия и плодовитости В европейской традиции заяц символизирует рассвет и новую жизнь Зайцы в изобилии водились в окрестностях города Правильно! Неправильно! -

Потомками какой правящей династии были основатели города – князья Ковровы? Рюрики Романовы Габсбурги Правильно! Неправильно! -

Какая церковь в 1778 году была первой построена в Коврове? Церковь Иоанна Воина Церковь Рождества Христова Церковь Спаса Преображения Правильно! Неправильно! -

Какое предприятие было крупнейшим до революции в Коврове? Чугунолитейный завод Салотопенный завод Бумаготкацкая фабрика Правильно! Неправильно! -

Кто такой Николай Абельман, имя которого носят улица, ткацкая фабрика и санаторий в Коврове? Председатель Ковровского совета народных депутатов Первый директор ткацкой фабрики Конструктор стрелкового оружия Правильно! Неправильно! -

В каком году началось строительство Ковровского пулеметного завода? 1916 1927 1932 Правильно! Неправильно! -

Кто из ковровских конструкторов изобрел автоматическое стрелковое оружие? В.Г. Федоров В.А. Дегтярев Г.С. Шпагин Правильно! Неправильно! -

Какой вид строительной техники впервые начали выпускать в Коврове? Башенный кран Экскаватор Бетономешалка Правильно! Неправильно! -

Какое оружие ковровских конструкторов было самым популярным и массовым в Великой Отечественной войне? Ручной пулемет Дегтярева Автомат Калашникова Пистолет-пулемет Шпагина Правильно! Неправильно! -

Какой уникальный строительный материал добывают в Мелехово Ковровского района с VII века? Белый камень-известняк Гранит Мрамор Правильно! Неправильно! -

Какой водоем в Ковровском районе называют «Малыгинским Байкалом»? Карстовое озеро около п. Малыгино Искусственный пруд в п. Малыгино Затопленные карьеры у п. Малыгино Правильно! Неправильно! -

Усадьба предков какого русского композитора находится в Ковровском районе? Сергей Танеев Александр Скрябин Сергей Рахманинов Правильно! Неправильно! -

Что, кроме оружия, выпускал завод имени Дегтярева? Мотоциклы Холодильники Магнитофоны Правильно! Неправильно! -