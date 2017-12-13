Что вы знаете о Cобинской земле?

В каком году Собинка получила статус города? 1907 год 1935 год 1963 год Правильно! Неправильно! -

Какое предприятие Собинки было градообразующим? Мебельная фабрика Прядильно-ткацкая фабрика Кондитерская фабрика Правильно! Неправильно! -

Кто из великих российских полководцев владел имением Ундол на собинской земле? Александр Невский Александр Суворов Михаил Кутузов Правильно! Неправильно! -

Кому собинские рабочие своими силами возвели памятник в 1923 году? Карл Маркс Фридрих Энгельс Владимир Ленин Правильно! Неправильно! -

Кто из советских писателей провел свое детство в этом доме, расположенном в с. Алепино Собинского района? Альберт Карышев Владимир Солоухин Сергей Никитин Правильно! Неправильно! -

Кому из пограничников, ставшему рекордсменом по числу задержанных нарушителей в погранотрядах СССР и России, установили памятник на собственные средства жители Собинки? Иван Богатырь Антон Буюклы Никита Карацупа Правильно! Неправильно! -

Кто из основоположников владимирской школы пейзажа родился в Собинском районе? Ким Бритов Владимир Юкин Валерий Кокурин Правильно! Неправильно! -

Кого из владимирских писателей, уроженцев Собинки, изобразил Ким Бритов на этом портрете? Сергей Никитин Сергей Ларин Иван Ганабин Правильно! Неправильно! -

Кто из талантливых советских актеров вырос на собинской земле? Юрий Белов Николай Рыбников Владимир Гусев Правильно! Неправильно! -

Как называется изображенная на фото скульптурная композиция в городе Лакинске Собинского района? «Передача олимпийского огня» «Молодость мира» «Прими, партия, наши спортивные победы» Правильно! Неправильно! -

Кого из уроженцев Собинского района называют королем русской тройки? Андрей Корчагин Владимир Фомин Александр Панков Правильно! Неправильно! -

Филиал какой известной кондитерской фабрики находится в Собинке? «Рот-Фронт» «Красный Октябрь» «Большевик» Правильно! Неправильно! -

Какое предприятие Собинского района является крупнейшим на сегодняшний день? Ставровский завод автотракторного оборудования Асерховское торфопредприятие Кондитерская фабрика «Ферреро» (Ворша) Правильно! Неправильно! -

Дом-музей какого выдающегося ученого находится в Собинском районе? Николай Лобачевский Николай Жуковский Дмитрий Менделеев Правильно! Неправильно! -