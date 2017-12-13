Что вы знаете о Cобинской земле?

В каком году Собинка получила статус города?
Правильно!
Неправильно!
-
Какое предприятие Собинки было градообразующим?
Правильно!
Неправильно!
-
Кто из великих российских полководцев владел имением Ундол на собинской земле?
Правильно!
Неправильно!
-
Кому собинские рабочие своими силами возвели памятник в 1923 году?
Правильно!
Неправильно!
-
Кто из советских писателей провел свое детство в этом доме, расположенном в с. Алепино Собинского района?
Правильно!
Неправильно!
-
Кому из пограничников, ставшему рекордсменом по числу задержанных нарушителей в погранотрядах СССР и России, установили памятник на собственные средства жители Собинки?
Правильно!
Неправильно!
-
Кто из основоположников владимирской школы пейзажа родился в Собинском районе?
Правильно!
Неправильно!
-
Кого из владимирских писателей, уроженцев Собинки, изобразил Ким Бритов на этом портрете?
Правильно!
Неправильно!
-
Кто из талантливых советских актеров вырос на собинской земле?
Правильно!
Неправильно!
-
Как называется изображенная на фото скульптурная композиция в городе Лакинске Собинского района?
Правильно!
Неправильно!
-
Кого из уроженцев Собинского района называют королем русской тройки?
Правильно!
Неправильно!
-
Филиал какой известной кондитерской фабрики находится в Собинке?
Правильно!
Неправильно!
-
Какое предприятие Собинского района является крупнейшим на сегодняшний день?
Правильно!
Неправильно!
-
Дом-музей какого выдающегося ученого находится в Собинском районе?
Правильно!
Неправильно!
-
Что за церковь изображена на данной фотографии?
Правильно!
Неправильно!
-
Просмотры:
Обсуждение