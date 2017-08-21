В Юрьеве-Польском в декоративном пруду утонул двухлетний малыш

Как сообщило следствие, в этот день семья мальчика находилась на приусадебном участке. Взрослые занимались уборкой картошки, малыш играл.

Передвигаясь по участку, он находился в пределах видимости своей мамы, бабушки и дедушки. Однако в какой-то момент они утратили контроль за малышом. Мальчик подошел к небольшому декоративному пруду, предназначенному для полива растений, и упал в воду. Из-за шума работающего культиватора взрослые не услышали всплеска воды. Но буквально через несколько минут взрослые спохватились и обнаружили ребенка в воде.

Мама мальчика пыталась реанимировать сына. На своем автомобиле ребенка довезли до клиники, но специалисты констатировали смерть мальчика.

Следком сообщает, что погибший ребенок воспитывался в полной благополучной семье, у молодых родителей он был единственным ребенком, которого окружали вниманием и любовью.

13 августа маленькому Степану исполнилось два годика.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://www.superda4nik.ru/wp-content/uploads/2016/10/mini-vodoyom-1024×541.jpg