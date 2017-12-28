…за неделю до корпоратива, посиделок в офисе или просто последнего рабочего дня все желающие пишут свою фамилию на полоске бумаги и складывают их в один мешочек или шляпу. Тянут все, получая случайную фамилию. Чаще всего заранее обговаривается бюджет. Мы опросили знакомых из разных компаний, в среднем получается по 150-200 рублей на человека. Анонимность же офисного Санты заключается в том, что никто не знает, кто же подарил ему подарок: они либо подкидываются на рабочий стол, либо выкладываются в одном месте. В записке указан только адресат.

Плюсы:

– интересная игра

– все с подарками

– если подарок не понравился, Тайный Санта не пострадает

Минус:

– возможно, дарить придётся не самому любимому коллеге

Кстати

Есть уже и российская версия этой игры. Точнее, её просто переназвали на свой лад: Анонимный Дед Мороз. Звучит угрожающе, но как ни назови – будет весело, попробуйте!