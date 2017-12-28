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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…за неделю до корпоратива, посиделок в офисе или просто последнего рабочего дня все желающие пишут свою фамилию на полоске бумаги и складывают их в один мешочек или шляпу. Тянут все, получая случайную фамилию. Чаще всего заранее обговаривается бюджет. Мы опросили знакомых из разных компаний, в среднем получается по 150-200 рублей на человека. Анонимность же офисного Санты заключается в том, что никто не знает, кто же подарил ему подарок: они либо подкидываются на рабочий стол, либо выкладываются в одном месте. В записке указан только адресат.

Плюсы:

– интересная игра
– все с подарками
– если подарок не понравился, Тайный Санта не пострадает

Минус:

– возможно, дарить придётся не самому любимому коллеге

Кстати

Есть уже и российская версия этой игры. Точнее, её просто переназвали на свой лад: Анонимный Дед Мороз. Звучит угрожающе, но как ни назови – будет весело, попробуйте!

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире