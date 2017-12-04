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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…1500 рублей!  Конечно, не копейки, но экономия ощутимая. Всё дело в том, что РЖД зафиксировали цены на “Сапсан” в Новый год. Только 31 декабря и 1 января билеты на линии Москва – Санкт-Петербург будут волшебно недорогими, а дорога короткой!

Полный прайс выглядит так:

Эконом – 1505,60 рублей

Эконом+ – 1847 рублей

В вагоне-бистро – 3505,60 рубля

В бизнес-классе – 3980,80 рубля

В первом классе – 9861 рубль

 

→ Учтите, последний рейс “Сапсана” прибывает в Санкт-Петербург 31 декабря 2017 года  в 23.44. У вас останется целых 16 минут для того, чтобы подготовиться к празднику. А на сэкономленные 1000-1500 рублей можно купить приличное шампанское и мандарины.

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→ Если же в Северной столице вы планируете оказаться в первый день нового года, то придётся встать пораньше: первый рейс отправляется из Москвы в 5.45. Главное, не пытайтесь продолжить праздновать в вагоне, могут и высадить.

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Если решились – покупайте билеты уже сейчас, т.к. желающих будет точно немало. Если не в этот раз – просто сходите на сайт РЖД, там есть скидки на декабрь и январь, о которых вы точно не знаете.

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