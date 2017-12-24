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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…будет чуть теплее – около 2°С ниже нуля. А вот с ясным небом, скорее всего, не заладится: большинство источников “забыли” свой прогноз на 3 декабря и вангуют снегопад аккурат за несколько часов до боя курантов. Так что на будьте осторожны на дорогах: попасть в ДТП в канун Нового года – не лучший подарок себе и близким.

Синоптики, кстати, уверяют, что с такой капризной зимой прогноз может и поменяться. Грядущая неделя обещает перепады температуры от минус 9 до плюс 3! Так что дублёнку и ушанку одевайте строго поверх гидрокостюма.

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире