…будет чуть теплее – около 2°С ниже нуля. А вот с ясным небом, скорее всего, не заладится: большинство источников “забыли” свой прогноз на 3 декабря и вангуют снегопад аккурат за несколько часов до боя курантов. Так что на будьте осторожны на дорогах: попасть в ДТП в канун Нового года – не лучший подарок себе и близким.

Синоптики, кстати, уверяют, что с такой капризной зимой прогноз может и поменяться. Грядущая неделя обещает перепады температуры от минус 9 до плюс 3! Так что дублёнку и ушанку одевайте строго поверх гидрокостюма.