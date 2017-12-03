Данных пока не так много, но давайте посмотрим, что дают 3 больших знатока погоды на поздний вечер 31.12.2017:
Яндекс: -4°C, облачно
mail.ru: до -8°C
Рамблер: -5°C, ясно
Если искусственному интеллекту и данным метеорологов вы не очень доверяете, то можно призвать на помощь народные приметы. Вот как наши предки выясняли, какая погода будет в самом конце декабря:
Небо ясное и звездное – будет холодно
Появилась белая радуга – будет холодно до жути
На закате от солнца столб образовался – даже жути будет холодно
Если с юга облака – обморозится рука
Если в конце декабря ветер дует с севера, то в начале января будет холодно, но без заморозков
А если с востока — ударит сильный мороз
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