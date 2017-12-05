…”Ирония судьбы”. Серьёзно. Бессмертная комедия (мелодрама, трагикомедия) Рязанова спустя десятилетия обретает новую жизнь в стенах сауны! Так, возможно, думали владельцы, выбирая название “оздоровительного комплекса”. Спору нет, тематически («Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню…») сауна немного связана с фильмом, точнее – малой его частью. Но вот кто дал разрешение называть заведение такого толка именем всенародно любимой картины? Мы, конечно, не prizyv.tv, чтобы проводить расследование, но уверенности, что владельца авторских прав уважили, нет.

Да чёрт с ними, с формальностями! Мы в принципе не можем представить, что Женя, Мишка, Павлик и Саша могли провести 31.12 вот здесь:

И ведь явно организаторы жаркого досуга не популяризацией картины занимаются. Судя по объявлениям в сети, заливное и игру на гитаре придётся заменить на кальян и бильярд. Единственное условное сходство – Таня и Валя могут нагрянуть в любой момент, а любой ценитель “Иронии” запросто представится им Ипполитом.

Главный вопрос: что дальше? Если каждый, кто хочет, сможет использовать кинонаследие, как донора названия, то совсем скоро стоит ожидать появления: