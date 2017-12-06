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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…в парке “Дружба” на муниципальном катке. Он будет открыт всю ночь, приходи – катайся. Единственное НО: прокат работать не будет, так что надо приносить свои коньки. Впрочем, можно попробовать договориться об аренде на несколько дней и забрать их заранее. Когда надоест кататься, идите к сцене, там будет организована праздничная программа.

Почему только “Дружба”? Мы обзвонили для вас все катки города, информация о работе в ночь с 31 декабря на 1 января такая:

“Пингвин”   ⛔
“Ералаш”     ⛔
“Полярис”   ⛔
“Лыбедь”     ⛔

Про каток в парке Пушкина ничего не знаем. Несколько дней отвлекали от работы сотрудников управления по делам молодёжи, выпытывали: будет ли открыт “Каток моей мечты” в новогоднюю ночь? Секретарь не в курсе, специалист не знает, начальник занят.

Подробности о празднике в “Дружбе” вы можете узнать по телефону: (4922) 54-16-93. Но помните два важных факта о твёрдой воде! Физика беспощадна: лёд образуется только при отрицательной температуре. Будет +4°С – берите лодку. И, наконец, самое важное – лёд пьяных не прощает, так что только ЗОЖ и лимонад перед посещением катка.

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

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