…видеорегистратор. То ли модель какая-то удачная была, то ли у людей с фантазией беда совсем. Хотя, вещь, безусловно, полезная. Хайпа ради обязательно рассмотрим на следующей неделе несколько моделей в наших стримах-поисках подарков с Соней Шепелей.
В общем же зачёте вкусы владимирцев разделились следующим образом:
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Электроника (гаджеты) – 45%
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Товары для дома – 10%
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Косметика и парфюмерия – 7%
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Тёплые и уютные вещи – 6%
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Деньги (sic!) – 4,7%
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Алкоголь – 3,9%
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Другие подарки – 20%
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