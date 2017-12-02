…видеорегистратор. То ли модель какая-то удачная была, то ли у людей с фантазией беда совсем. Хотя, вещь, безусловно, полезная. Хайпа ради обязательно рассмотрим на следующей неделе несколько моделей в наших стримах-поисках подарков с Соней Шепелей.

В общем же зачёте вкусы владимирцев разделились следующим образом: