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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…видеорегистратор. То ли модель какая-то удачная была, то ли у людей с фантазией беда совсем. Хотя, вещь, безусловно, полезная. Хайпа ради обязательно рассмотрим на следующей неделе несколько моделей в наших стримах-поисках подарков с Соней Шепелей.

В общем же зачёте вкусы владимирцев разделились следующим образом:

  1. Электроника (гаджеты) – 45%

  2. Товары для дома – 10%

  3. Косметика и парфюмерия – 7%

  4. Тёплые и уютные вещи – 6%

  5. Деньги (sic!) – 4,7%

  6. Алкоголь – 3,9%

  7. Другие подарки – 20%

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